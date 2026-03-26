Mitropolitul Irineu: Iubirea pe care Fecioara Maria o are faţă de Dumnezeu este totală, desăvârşită

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a spus miercuri că iubirea Maicii Domnului pentru Dumnezeu este desăvârșită, totală.

IPS Irineu a săvârșit Sfânta Liturghie, cu ocazia praznicului Bunei Vestiri, la Catedrala Mitropolitană din Craiova.

Ierarhul a subliniat că Maica Domnului „a fost aleasă din veșnicie de Dumnezeu, singura făptură de care I-a plăcut atât de mult lui Dumnezeu, cum spune și psalmistul David”.

Înaltpreasfinția Sa a continuat, evidențiind dragostea Fecioarei Maria pentru Dumnezeu.

„Iubirea pe care Fecioara Maria o are față de Dumnezeu este totală, este desăvârșită și cum nu s-a mai întâlnit. Maica Domnului a acceptat ca Fiul lui Dumnezeu să Se Întrupeze în pântecele său, fapt pentru care această hotărâre l-a înspăimântat încă și pe înger”.

„Fiul este născut din veșnicie din Tatăl, taină pe care nu o putem cuprinde cu rațiunea noastră, iar unirea Cuvântului lui Dumnezeu și coborârea Sa în pântecele Fecioarei Maria sunt mărturii ale zămislirii mai presus de fire. În pântecele Preacuratei Fecioare Maria este Însuși Dumnezeu. Atâta smerenie și dragoste se regăsesc în pântecele Fecioarei Maria!”, a explicat Mitropolitul Olteniei.

La final, IPS Irineu i-a îndemnat pe credincioși să se roage Maicii Domnului, „pentru că mama nu poate fi despărțită de fiii ei. Maica Domnului să vă ajute și să vă ocrotească în toată vremea, în vecii vecilor”.

Foto credit: Mitropolia Olteniei

