Mitropolitul Iosif: Nașterea lui Hristos înseamnă o chemare pentru fiecare în parte

„Nașterea lui Hristos înseamnă și o chemare pentru fiecare în parte, că precum Fecioara Maria s-a făcut lăcaș lui Dumnezeu prin persoana și viața ei, și noi să devenim lăcaș Lui și prin viețile noastre să vestim lumii Nașterea cea mântuitoare”, a subliniat Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale în scrisoare pastorală de sărbătoarea Nașterii Domnului.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat rolul Maicii Domnului în întruparea lui Dumnezeu, arătând că „Fecioara Maria este cea prin care Cerul și pământul se unesc pentru veșnicie, spre mântuirea omului și slava lui Dumnezeu”.

„În însăși nașterea minunată a Fecioarei Maria din Sfinții Ioachim și Ana stă începutul tainei Nașterii lui Hristos. În ea, prin lăsarea în voia lui Dumnezeu, în acel fie mie după cuvântul tău (Luca 1, 38), taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută începe să se descopere”, a adăugat Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif a explicat că Maica Domnului este răspunsul neamului omenesc la chemarea adresată lui de către Dumnezeu, după căderea din Rai.

Să răspundem chemării iubitoare

Înaltpreasfinția Sa i-a îndemnat pe credincioși să răspundă chemării Mântuitorului Iisus Hristos de a-L urma în toate zilele vieții.

„A-I urma înseamnă a întinde mâna celui care are nevoie de noi, precum El ne-a întins mâna Sa mântuitoare încă din ieslea celor necuvântătoare. Înseamnă, de asemenea, a ierta și mângâia pe fratele nostru precum El S-a făcut Fratele nostru și ne-a adus iertare și mângâiere cerească”, a adăugat mitropolitul.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif a subliniat că urmarea lui Hristos presupune iubirea față El și de aproapele nostru precum Mântuitorul îi iubește pe oameni.

„Din chemarea și răspunsul nostru, precum din chemarea și răspunsul Fecioarei Maria și al tuturor sfinților și celor care au crezut peste veacuri, se vor hrăni și întări în credință și generațiile prezente și viitoare”, a încheiat Mitropolitul Iosif.

Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale cuprinde cea mai mare diasporă românească din Europa.

Scrisoarea pastorală poate fi lecturată integral aici.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene