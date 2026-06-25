Sf. Ioan Botezătorul ne arată o viață dăruită lui Dumnezeu dinainte de naștere: Mitropolitul Iosif la Parohia Bergen

„Sfântul Ioan Botezătorul ne arată o altfel de viață: o viață dăruită lui Dumnezeu încă dinainte de naștere”, a spus Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale miercuri, la Parohia Ortodoxă Română Bergen din Norvegia.

„Sf. Ioan a fost dorit și cerut de Zaharia și Elisabeta, chiar dacă erau în vârstă. Și vedem cum Dumnezeu lucrează dincolo de limitele omenești.”

Părintele mitropolit a amintit afirmația Fericitului Augustin că „Ioan este vocea, Hristos este Cuvântul”: „Orice glas, orice voce duce spre cuvânt, slujește cuvântul. În același fel, fiecare preot este chemat să conducă pe oameni la Hristos, iar el însuși nu poate duce pe nimeni decât la Hristos”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Așa cum Sfântul Ioan Botezătorul îl duce pe om la Hristos, cuvântul nostru trebuie să ducă la Dumnezeu. Oricât ne-am frământa, oricât am căuta să ne liniștim, să găsim viața deplină și liniștea deplină, adevărata viață și liniște vin din Dumnezeu. Însă trebuie să ne îndreptăm spre El prin gând, prin inimă și prin viață”, a subliniat Mitropolitul Iosif.

Viața duhovnicească nu este idee, ci întâlnire Dumnezeu

Părintele Mitropolit a remarcat că lupta de a rămâne unit cu Hristos este grea, deoarece gândurile noastre sunt deviate de viața lumească.

„Sf. Ioan Botezătorul este cel care Îl arată pe Hristos”, a mai spus Înaltpreasfințitul Părinte Iosif. „Sf. Ioan ne arată că viața duhovnicească nu este doar o idee, ci o întâlnire reală cu Dumnezeu, o chemare la schimbare și la lumină. Și fiecare dintre noi este chemat să rămână în această întâlnire, nu doar în biserică, ci în toată viața noastră.”

Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale a slujit împreună cu Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei și cu Episcopul Macarie al Europei de Nord.

Din sobor au mai făcut parte Părintele Mihai Liculescu, parohul comunității ortodoxe române din Bergen, Părintele Ioan Valentin Postelnicu, slujitor al aceleiași parohii, Arhid. Grigorie Burac și Arhid. Spiridon Burlacu, consilier la Sectorul Economic al Episcopiei Spaniei și Portugaliei.

Distincții și eveniment cultural dedicat iei

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif a acordat părintelui paroh Mihai Liculescu distincția Crucea Mitropolitană, în semn de apreciere pentru activitatea pastorală, misionară și administrativă desfășurată în slujba comunității ortodoxe române din Bergen.

Preasfințitul Părinte Macarie le-a acordat Ordinul Crucea Nordului Arhidiaconilor Grigorie Burac și Spiridon Burlacu, pentru slujirea jertfelnică și contribuția la viața bisericească.

Părintele Episcop Macarie a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Iosif și Preasfințitului Părinte Timotei pentru prezență și slujire, subliniind comuniunea ierarhilor în lucrarea pastoral-misionară din diaspora europeană.

Ierarhul a evidențiat rolul esențial al ierarhilor în formarea și sprijinirea comunităților din Europa Occidentală, precum și contribuția lor la dezvoltarea misiunii bisericești, amintind inițiativele dedicate tinerilor și activitățile culturale și educaționale desfășurate în eparhiile din diaspora românească de pe continentul european.

Slujirea liturgică a fost urmată de inaugurarea unei expoziții de ii cusute de membre ale comunității românești din Bergen, ca expresie a păstrării identității și a valorilor românești în diaspora.

Parohia Ortodoxă Română din Bergen, Norvegia, are hramurile „Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Primitoarea Străinilor de la Bergen”, „Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Alăptătoarea de la Țibleș”, „Sf. Mc. Tatiana de la Craiova”, „Sf. Mc. Filofteia de la Argeș” și „Sfânta Sunniva”.

Sursa foto: Episcopia Spaniei și Portugaliei