Mitropolitul Basarabiei a votat la alegerile din 28 septembrie din Republica Moldova

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, și-a exercitat dreptul de vot în cadrul alegerilor parlamentare programate duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova.

IPS Petru a participat la vot după oficierea Sfintei Liturghii și a îndemnat cetățenii să nu trateze cu nepăsare acest exercițiu democratic.

„Să nu uităm că generațiile dinaintea noastră au plătit cu sânge și lacrimi pentru ca noi să ne bucurăm astăzi de libertatea de a ne ruga în biserici, de a ne exprima credința și identitatea, de a alege viitorul copiilor noștri. Acest dar nu poate fi tratat cu nepăsare, ci trebuie înmulțit prin responsabilitate, înțelepciune și unitate”, a spus Exarhul plaiurilor.

Duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova au avut loc alegeri parlamentare.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei