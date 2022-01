Mitropolitul Banatului s-a implicat pentru a ajuta pacienții oncologici afectați de frigul din spitalele timișorene

Zeci de oameni au dus luni plăpumi și pături la Clinica de Oncologie din Timișoara, unde bolnavii stau internați în frig. Printre cei care s-au alăturat inițiativei a fost și Mitropolitul Banatului.

Acțiunea a fost inițiată de grupul civic Liga Vest, care și-a dorit să ajute bolnavii care stau în frig la Clinica de Oncologie a Spitalului Municipal Timișoara.

„Văzând situația care este în spital, mai ales acesta de la Oncologie, unde durerea este poate cea mai mare, am adus săptămâna trecută plăpumi și perne noi pentru toate paturile și încă două paturi electrice”, a declarat Înaltpreasfințitul Părinte Ioan.

„Și acum tot paturi electrice am adus, cu geometrie variabilă, care îl ajută pe bolnav să își schimbe poziția în care stă zeci de zile. Sunt foarte bune, pentru că bolnavul poate să stea în diferite poziții, or știți ce înseamnă să fii bolnav, când oricum te miști cauți o mângâiere. Din cauza frigului ne-am mobilizat”, a adăugat ierarhul, citat de Pro TV.

Municipalitatea Timișoara se confruntă cu probleme în privința termoficării. În toamnă, când au fost probleme cu încălzirea pe gaze, Mitropolitul Banatului a intermediat procurarea a două generatoare de curent pentru două spitale.

Colterm, compania de termoficare locală, este în insolvență și are datorii de aproape 300 de milioane de lei către ANAF, bănci și furnizorii de combustibil. În plus, are de achitat o amendă de 21 de milioane de euro pentru că nu a cumpărat la timp certificatele verzi.

Guvernul a alocat săptămâna trecută încă un ajutor financiar pentru Primăria Timișoara, ca să sprijine sistemul de încălzire.

Foto credit: Pro TV