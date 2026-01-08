Mitropolitul Andrei: Sfântul Ioan Botezătorul a fost proroc, dar a fost și mucenic

„Sfântul Ioan Botezătorul a fost proroc, dar a fost și mucenic”, a subliniat miercuri Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din Bistrița, cu prilejul hramului.

Modelul Sfântului Ioan Botezătorul

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a subliniat modelul de statornicie în credință al Sfântului Ioan Botezătorul și jertfa sa.

„Și-a mărturisit credința, rămânând ferm până la capăt. De aceea, pe bună dreptate, Mântuitorul Hristos a spus că el a fost cel mai mare bărbat născut din femeie”.

„Noi îl cinstim a doua zi după Bobotează cu mult drag, pentru că a fost rodul rugăciunilor, înger în trup, apostol care a binevestit cuvântul lui Dumnezeu și cel care a pregătit Calea Domnului”.

Momente de binecuvântare

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a binecuvântat lucrările efectuate până în prezent la biserica parohială.

Pentru activitatea sa, părintele paroh Ioan Bujor a primit „Crucea Transilvană” pentru clerici, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului.

Parohia „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din Bistrița a fost înființată în anul 2000. Piatra de temelie a bisericii parohiale a fost pusă la data de 24 martie 2001.

Foto credit: Facebook / Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului