Crucea este steagul sub care noi ne luptăm împotriva tuturor relelor, explică Mitropolitul Andrei

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a subliniat că Sfânta Cruce reprezintă semnul sub care creștinii sunt ocrotiți: „Crucea este steagul sub care noi ne luptăm împotriva tuturor relelor”.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Gârbău Dejului, județul Cluj.

Pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie”, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a subliniat rolul Sfintei Cruci în viața duhovnicească: „Prin cruce, îl mărturisim pe Domnul Iisus Hristos”.

„Creștinii adevărați iubesc Crucea, pentru că prin ea vine bucurie la toată lumea”, a mai adăugat Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Crucea nu reprezintă doar un simbol al suferinței, ci și al biruinței, al nădejdii și al comuniunii cu Dumnezeu: „Sub acest steag biruim, pentru că primul care a biruit a fost Domnul nostru Iisus Hristos atunci când a fost răstignit pe Cruce”.

După Sfânta Liturghie, Mitropolitul Andrei a sfințit lucrările de renovare realizate în ultimii doi ani la casa parohială.

Foto credit: Facebook / Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului