Mitropolitul Andrei a binecuvântat paraclisul Colegiului Tehnic „Victor Ungureanu” din Câmpia Turzii

Paraclisul școlar al Colegiului Tehnic „Victor Ungureanu” din Câmpia Turzii, județul Cluj, a fost binecuvântat joi de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Mitropolitul a oficiat și slujba parastasului, împreună cu un sobor de preoți, pentru profesorii și elevii trecuți la cele veșnice.

Educația spirituală și intelectuală

Mitropolitul Andrei a subliniat importanța educației integrate – spirituale și intelectuale – pornind de la îndemnul biblic: „Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea” (Pilde 22, 6).

Înaltpreasfinția Sa le-a amintit tinerilor că temelia formării o reprezintă rugăciunea și studiul, evocând versuri din poezia „Casa noastră” de Octavian Goga care sintetizează aceste două direcții.

Pentru sprijinul acordat lucrărilor de la paraclis, doamna director Monica Cherecheș a primit Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” pentru mireni, iar echipa de pictori a fost distinsă cu diplome, în semn de recunoștință pentru repictarea realizată în mod benevol. Elevii prezenți au primit cărți de rugăciune și îndrumare duhovnicească.

Moment festiv

Slujba a avut loc în cadrul unui eveniment ce a marcat și aniversarea a 102 ani de învățământ ai Colegiului Tehnic „Victor Ungureanu” din Câmpia Turzii.

Festivitățile au continuat în sala colegiului cu evenimentul aniversar „Arc peste timp – tradiție și perspective”, care a inclus discursuri, lansarea volumului dedicat istoriei școlii și un program artistic susținut de elevi. De asemenea, a fost inaugurată „Aleea timpului” cu monumente aniversare și a fost dezvelită o placă dedicată celor 102 ani de învățământ tehnic.

Reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Cluj, ai administrației locale și foști absolvenți ai colegiului au transmis mesaje de felicitare. Doamna director Monica Cherecheș a evidențiat rolul școlii în comunitate și a oferit Mitropolitului Andrei o icoană cu Sfântul Mucenic Victor, ca semn de recunoștință pentru binecuvântarea paraclisului.

Paraclisul Colegiului Tehnic din Câmpia Turzii, cu hramul „Sfântul Mucenic Victor”, a fost amenajat în anul 2007, cu sprijinul membrilor Ligii Tinerilor Creștini Ortodocși Români – filiala Câmpia Turzii. În anul 2021 au început ample lucrări de extindere, care au necesitat repictarea în tehnica a secco.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim