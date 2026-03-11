Românce în istorie: Mioara Grigore și eroismul existenței creștine

Dacă nu ați auzit încă de Mioara Grigore, autoarea unui jurnal de boală intitulat Cancerul, dragostea mea, citiți aici începutul acestei cărți de meditație existențială creștină scrisă cu un autentic talent literar și printr-un exercițiu sincer de introspecție.

„Titlul volumului este amăgitor. Te face să crezi că ții în mâini o carte despre cancer și, când colo, cartea este, de fapt, o poveste de iubire”, spunea Ciprian Voicilă, cercetător la Muzeul Țăranului Român.

„Crezi că vei citi o carte despre moarte și, la sfârșit, constați că ai aflat, în sfârșit, ce este învierea. Este un roman de dragoste trepidant, crud, în care viața își atinge propriile limite și i se dezvăluie cititorului în toată nuditatea ei.”

O familie numeroasă

Mioara Grigore a fost profesoară de religie și, împreună cu soțul ei, profesorul Viorel Grigore, a avut cinci copii: Maria, Antonie, Nectarie, Justina și Macrina. Soțul a devenit creștin practicant însoțind-o la pelerinaj la Sf. Parascheva de la Iași.

Cancerul a fost descoperit în stadiul 3, în timp ce Mioara Grigore alăpta ultimul copil. Medicii i-au mai dat 3 luni de viață, dar Dumnezeu i-a acordat 5 ani.

Într-un interviu, Mioara Grigore a explicat că boala i-a făcut accesibile noi orizonturi duhovnicești.

„Așa am descoperit această fațetă a iubirii, care ține în primul rând de sacrificiul unuia pentru celălalt, de jertfa pentru celălalt”, spunea ea. „Probabil că nu aș fi cunoscut lucrurile acestea, minunea aceasta copleșitoare care e jertfa pentru celălalt, dacă nu aveam această boală…”

O carte scrisă din dragoste de viață

Mioara Grigore a publicat cartea Cancerul, dragostea mea în 2014, la Editura Sophia. „Disperarea m-a făcut să scriu cartea; mi-era teamă că nu le-am spus celor mici, soțului meu cât de mult îi iubesc”, declara autoarea într-un interviu acordat Ziarului Lumina în acel an.

Ea le mulțumea celor care i-au fost alături în boală, sprijinind-o moral și material.

„Aș merge pe drum și aș striga că dragostea poate învinge cancerul, poate învinge deznădejdea, poate amâna și învinge chiar moartea”.

Apreciere din partea Patriarhului României

Tot în 2014, Anul comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a înmânat Diploma de onoare „Maria Brâncoveanu”, ca semn de prețuire pentru devotamentul ei de mamă creștină.

Boala i-a curmat viața la doar 49 de ani, în 2 martie 2015. A fost înmormântată în cimitirul vechi al Parohiei Călugăru din comuna Tărtășești, județul Dâmbovița, iar la slujba de înmormântare a fost transmis un mesaj din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Credința în iubirea lui Dumnezeu este mai tare decât moartea”.

„Iubită de familia sa și de cei din jur, doamna Mioara Grigore reprezintă pentru cei care au cunoscut-o și iubit-o modelul de soție și mamă creștină, care și-a dedicat întreaga viață familiei sale, cu multă iubire și bucurie, virtuți pe care a dorit să le împărtășească și semenilor săi, prin scrierea sa”, a transmis Patriarhul României.

Suferința purtată cu demnitate și dăruirea de sine în familie reprezintă un exemplu de neuitat – moștenirea spirituală care ne-a rămas de la Mioara Grigore.

Soțul ei, Viorel Grigore, a publicat în 2017, la Editura Predania, cartea „Propunere pentru nemurire”, care continuă exercițiul de reflecție despre sensul suferinței pe care l-a făcut soția în cartea ei.

Sursa foto: Pemptousia (deschidere)