Militarii din Miercurea Ciuc l-au colindat pe PS Andrei

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a fost vizitat, luni, de cete de colindători ale unităților militarizate din Miercurea Ciuc.

Preasfinția Sa a vorbit celor prezenți despre dubla valoare a colindului, punctând rolul esențial în mărturisirea credinței creștine.

„Colindul este bun pentru că ne îndeamnă și pe noi să fim buni și milostivi”, a spus Episcopul Covasnei și Harghitei.

„Este sfânt pentru că este glasul Sfintei Evanghelii și al Sfintei Biserici adus în casele credincioșilor și în sufletele lor, auzit pe străzi, în familii”.

La eveniment au participat și membri ai Poliției, ISU, Penitenciarului și Brigăzii 61 Vânători de Munte, precum și subprefectul județului Harghita.

De asemenea, vestea Nașterii Mântuitorului a fost transmisă de colindători și obștii Mănăstirii „Sfântul Ierarh Nicolae” din cadrul Centrului Eparhial, precum și părinților consilieri eparhiali.

Foto credit: Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei și Harghitei