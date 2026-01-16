Mihai Eminescu a fost comemorat la 176 de ani de la naștere de comunitatea din Cluj-Napoca

Comunitatea din Cluj-Napoca l-a comemorat joi pe poetul Mihai Eminescu, la împlinirea a 176 de ani de la nașterea sa.

La eveniment au participat Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, autorități civile și militare, precum și numeroși reprezentanți ai instituțiilor de cultură.

Manifestările au început în fața Teatrului Național „Lucian Blaga”, unde Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat slujba de pomenire pentru marele poet național.

Valorile credinței

Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a evidențiat profunzimea spirituală a operei eminesciene și atașamentul său neclintit față de credință.

„În ziarul Timpul a scris: Națiunea românească de religie ortodoxă face legătura între Răsărit și Apus. Și lucrul acesta l-a simțit el atunci, pe când încă nu se punea problema apartenenței unității de astăzi, ci era avangardist în ce privește atitudinea lui față de țară, față de Biserică, față de neam”.

Constantina Raveca Buleu, scriitoare, a explicat că Mihai Eminescu este un etalon al culturii, chiar „cel mai înalt etalon spiritual pe care l-a dat cultura românească”.

Valorile naționale

Totodată, Maria Forna, prefectul județului Cluj, a subliniat valorile asupra cărora fiecare trebuie să reflecte.

„Ziua Culturii Naționale este o zi dedicată reflecției asupra valorilor care ne definesc ca popor și care dau profunzime identității noastre. Celebrăm această zi la data nașterii marelui poet Mihai Eminescu, cel care a dat limbii române una dintre cele mai înalte expresii ale sale”

Programul cultural-artistic a fost completat de Corul Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” și de către elevii Liceului de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia”.

Foto credit: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului