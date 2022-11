Mic dejun cu rugăciune la Palatul Parlamentului: Pr. Constantin Necula a vorbit despre pace ca ajutorare a aproapelui

Ajutorul oferit refugiaților de război a fost cea mai impresionantă tâlcuire a Evangheliei Înfricoșătoarei Judecăți, a spus Părintele Constantin Necula miercuri la Micul dejun cu rugăciune de la Palatul Parlamentului. Întrunirea a avut ca temă de reflecție pacea.

„Sunt onorat că binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel, și a Bisericii Ortodoxe Române, a întregii Românii de fapt, m-a luminat și mi-a îngăduit ca astăzi să fiu aici nu doar în numele meu, ci al creștinilor de rând, al celor care vor să le spună celor care sunt în Parlamentul României că întotdeauna este loc de mai mult Hristos, că, de fiecare dată când împărțim România în culori și felii, riscăm să o rupem de Hristos, că Hristos este semnul păcii și al unității și că nu întâmplător Liturghia ortodoxă (se) începe spunând: «Cu pace Domnului să ne rugăm»”, a spus Părintele Constantin Necula.

Clericul a citit pasajul din Evanghelia după Matei (25, 31-46) în care Mântuitorul spune: „Întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut”.

„În 27 februarie 2022, la trei-patru zile de la începutul războiului împotriva Ucrainei, (aceasta) a fost Evanghelia care s-a citit în toate bisericile ortodoxe, indiferent de limbă, de cultură și de țel”, a explicat preotul.

„Tâlcuirea acestui text al Evangheliei a fost că, dis-de-dimineață, fiecare ofițer de frontieră a fost dublat de un ofițer al Bisericii Ortodoxe Române, dublând paza pământului cu cerul”, continuat el.

„Și ne-au confirmat frații ucraineni că, peste tot unde au văzut un ofițer român cu însemnele tricolorului pe braț lângă un preot purtând crucea sau lângă un frate ținându-și la piept Biblia, au simțit că sunt în siguranță, pentru că pacea înseamnă Iisus Hristos. Și unde este Iisus Hristos nu poate fi niciodată război, nu poate fi niciodată ne-pace.”

„M-am gândit mult că avem de a face cu cea mai impresionantă tâlcuire a Evangheliei”, a subliniat Părintele Constantin Necula.

„Când au ajuns primele autocare de copii la Sibiu, au fost cu copii din zona Herței, care vorbeau românește”, a amintit preotul.

„Cea mai mare onoare pentru toți colegii mei care în vremea aceea am acționat în prima linie a fost să primim pupicul copiilor ucraineni. Nu știu dacă este o distincție mai mare.”

„Am înțeles atunci că «flămând am fost și Mi-ați dat să mănânc; însetat am fost și Mi-ați dat să beau; străin am fost și M-ați primit» înseamnă de fapt să lupți împotriva războiului”, a explicat Părintele Necula.

Clericul și-a încheiat discursul cu îndemnul cu ca toți creștinii să devină mâinile lui Hristos, aducătoare de pace și de sprijin pentru aproapele.

Au mai vorbit Traian Corlățean, Președintele Comisiei pentru Politică Externă a Senatului României, Marcel Ciolacu, Președintele Camerei Deputaților, Sergiu Nistor, Consilier prezidențial.

Reprezentanți aleși din Congresul SUA au transmis mesaje video care au fost prezentate la eveniment.

Tema ediției din acest an a Micului dejun cu rugăciune, organizat de Parlamentul României, a fost „Mandatul imperativ al păcii: între exemplu personal, demers comun și serviciu public”.

Sursa foto: Facebook / Florica Cherecheș

