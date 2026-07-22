Mesajul premierului interimar al României cu prilejul zilei de naștere a Patriarhului Daniel

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, i-a transmis miercuri Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, un mesaj de felicitare cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani.

„Vă doresc să aveți parte de ani rodnici, de bucurii și de aceeași înțelepciune cu care ați călăuzit, de-a lungul timpului, viața Bisericii și numeroase proiecte dedicate credincioșilor și binelui comun”, i-a scris Ilie Bolojan Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române.

Text integral:

Preafericite Părinte Patriarh,

Cu prilejul zilei de naștere, vă adresez cele mai bune gânduri și urări de sănătate, pace sufletească și putere pentru a duce mai departe misiunea pe care o împliniți în slujba Bisericii Ortodoxe Române.

Vă doresc să aveți parte de ani rodnici, de bucurii și de aceeași înțelepciune cu care ați călăuzit, de-a lungul timpului, viața Bisericii și numeroase proiecte dedicate credincioșilor și binelui comun.

La mulți ani!

Ilie Bolojan

Prim-ministrul României

Foto credit: Facebook / Ilie Bolojan