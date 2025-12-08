Sunt disponibile noi materiale didactice pentru ucrainenii care vor să învețe limba română, informează Agenția Bucpress din Cernăuți. Platforma „Româna pentru Ucraineni” a publicat manuale și suporturi vizuale actualizate, care pot fi consultate pe romanapentruucraineni.ro, precizează sursa citată.

Proiectul oferă resurse adaptate vorbitorilor de ucraineană, de la nivelul A1–A2 până la nivelul intermediar B1. Materialele includ fișe de lucru, vocabular ilustrat, explicații gramaticale clare și exemple utile pentru situații de zi cu zi.

Printre noutăți se află manualul „Limba română cu Natalia. Nivel B1”, care conține 20 de fișe, exerciții aplicate și recomandări de recapitulare accesibile prin QR-coduri. Un alt material nou este setul de 130 de cartonașe A5 cu verbe esențiale, ilustrate și conjugate la timpurile de bază, gândite pentru memorare vizuală și exersarea comunicării corecte.

Resursele sunt potrivite pentru studiu individual, dar pot fi folosite și în contexte educaționale formale sau non-formale datorită structurii clare și orientării spre progres rapid.

Precedent de succes

Proiectul este coordonat de Natalia Burduja, doctor în filologie și profesoară cu peste 14 ani de experiență în predarea limbii române pentru vorbitorii de ucraineană. Autoarea precizează că noile publicații au fost realizate la cererea cursanților care au parcurs nivelul A1–A2 și au avut nevoie de materiale suplimentare pentru a avansa.

Pe site sunt disponibile și testimoniale ale utilizatorilor, care menționează claritatea explicațiilor, varietatea exercițiilor și impactul pozitiv al materialelor asupra învățării limbii române.

Materialele pot fi comandate prin e-mail, iar livrarea se face prin curier sau prin poștă, după confirmarea plății.

Foto credit: Agenția Bucpress

