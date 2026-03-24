Martirii din perioada comunistă au fost pomeniți la Aiud: Ne-am adunat aici ca să protestăm împotriva uitării

„Ne-am adunat astăzi aici ca să protestăm împotriva uitării, să protestăm împotriva răutății care a fost posibilă față de niște oameni care n-au făcut altceva decât să-L iubească pe Dumnezeul, Biserica lor și neamul lor”, a subliniat sâmbătă Episcopul Sebastian al Slatinei și Romanaților la Mănăstirea „Sf. Cruce” din Aiud.

Preasfinția Sa a oficiat o slujbă de pomenire pentru cei care au murit mărturisindu-și credința în perioada comunistă.

„Cum i-am putea noi apăra pe sfinții aceștia, ai închisorilor, dacă nu salvându-i în primul rând de uitare. Dacă ei au fost condamnați la uitare, noi trebuie să ne străduim să nu fie uitați niciodată”, a spus ierarhul.

Arhimandritul Gavril Vărvăruc, starețul mănăstirii, le-a mulțumit credincioșilor pentru prezența numeroasă la slujba de pomenire.

„Sângele acestor martiri va ajuta ca această credință pe care noi am moștenit-o cu acest preț greu al lor de jertfă să rămână și în inimile celor care vor urma după noi, mă refer aici la copiii pe care îi aveți deja sau la nepoți, și care, prin Darul lui Dumnezeu și prin rugăciunea acestor martiri, vor primi aceeași frumusețe de credință mărturisitoare precum am primit-o și noi”.

În perioada regimului comunist, persoanele închise pentru diferite motive politice, nu erau doar private de libertate, ci și supuse unor munci epuizante completate de chinuri ca bătăile, izolarea și înfometarea până la moarte. Toate acestea erau aplicate de torționarii comuniști pentru a-i reeduca pe deținuți.

Reeducarea a fost practicată prin diferite metode de tortură care au ajuns la stadiul de fenomen, deoarece intensitatea acestora a fost extremă.

Foto credit: Memorialul Aiud