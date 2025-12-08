Mănăstirea Popăuți, ctitorită în urmă cu cinci secole, și-a serbat hramul

Mănăstirea Popăuți din municipiul Botoșani și-a serbat hramul, sâmbătă, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae. Cu o istorie de peste cinci secole, așezământul monahal a fost ctitorit de Sfântul Ștefan cel Mare.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor din care au făcut parte stareți de la mănăstirile din eparhie și clerici de la bisericile din municipiu.

Îndemn la statornicie

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a vorbit despre felul cum Sfântul Ierarh Nicolae a urmat în viața și lucrarea sa învățătura Sfântului Apostol Pavel, care transmite că omul este chemat să se așeze statornic întru cele ale Cerului.

„Suntem chemați de Sfântul Pavel să ne așezăm statornic întru cele ale Cerului, chiar dacă viețuim pe pământ, pentru ca binele să devină a doua fire, pentru a îndepărta din noi toate aceste clătinări”, a îndemnat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

„Așezarea noastră într-o statornicie în Sfintele lui Dumnezeu Biserici, adică în credința cea dreaptă și viețuirea cea bună, se împlinește în mod special prin pravila de rugăciune pe care duhovnicul o pune la temelia vieții noastre duhovnicești, căci fără o pravilă de rugăciune, chiar scurtă cum este ea, dar împlinită în fiecare zi, fără această statornicie în pravilă, puterea întunericului ne cuprinde și ne duce unde nu ne este voia”.

La rândul său, părintele stareț Ioan Harpa a subliniat ajutorul pe care Sfântul Nicolae îl oferă constant mănăstirii despre 500 de ani.

„Mulțumim Sfântului Nicolae care este patronul și ocrotitorul sfintei noastre mănăstiri: blând, credincios, câteodată și drept. Timp de aproape 530 de ani a stat aici și va rămâne până la sfârșitul veacurilor să ocrotească nu numai locul, ci pe toți cei care vin în acest loc să se roage, să-i ceară mijlocirea la Dumnezeu și, bineînțeles, să-i prăznuiască ziua de hram”.

Mănăstirea Popăuți

Numele „Popăuţi” provine din slavonă şi se traduce prin oameni ai Bisericii. Lăcașul de cult a fost zidit în 1496 ca biserică de mir, primul ctitor fiind Sfântul Ştefan cel Mare.

În 1751, Biserica „Sfântul Nicolae” a devenit mănăstire de călugări. În 1753, Constantin Racoviţă a închinat așezământul Patriarhiei Antiohiei. Prin secularizarea averilor mănăstireşti, mănăstirea a devenit în 1863 biserică de mir.

În anul 1897 a fost declarată monument istoric, în 1899 statul a început restaurarea ei. În anul 1972 personalul mănăstirii a fost redus la doi preoţi, doi cântăreţi şi un paraclisier. Mănăstirea a fost reînființată în anul 1991.

După slujba de hram, Mitropolitul Teofan a oficiat o slujbă de pomenire la mormântul lui Nicolae Sofian, fost primar al orașului Botoșani, parlamentar și renumit boier moldovean din secolul al 19-lea care şi-a folosit averea pentru sprijinirea săracilor, pentru construirea de școli, spitale și de orfelinate.

Foto credit: Doxologia.ro / Flavius Popa