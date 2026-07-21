Mănăstirea Piatra Tăieturii, numită de PS Macarie „Carmelul Bucovinei”: Sfântul așezământ și-a cinstit ocrotitorul

Sf. Ilie a fost cinstit luni la Mănăstirea Piatra Tăieturii, unul dintre așezămintele monahale românești situate la cea mai mare altitudine. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a numit mănăstirea „Carmelul Bucovinei”.

„Se cuvine să mulțumesc Atotmilostivului Dumnezeu că m-a adus aici, pe Carmelul de la Piatra Tăieturii, să fiu împreună cu Profetul Ilie și cu voi, toți cei care v-ați adunat la Sfânta Jertfă. Precum odinioară Profetul Ilie a cerut Domnului să trimită foc din cer, așa am cerut și acum și a trimis focul harului lui Dumnezeu peste noi, toți, curățindu-ne și luminându-ne”, a spus Părintele Episcop Macarie.

„Se cuvine să-i mulțumesc Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic că a binecuvântat să fiu cu voi astăzi. Se cuvine să-i mulțumesc părintelui stareț Macarie, obștii monahale și tuturor pelerinilor și tuturor celor care cu râvnă și cu dragoste au urcat aici Carmelul precum odinioară vechii israeliți, mărturisindu-L pe Dumnezeu cel viu și spunând într-un glas și într-o inimă: Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile Tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale!”

La final, ierarhul a dăruit copiilor prezenți cărți duhovnicești, iar adulților iconițe.

Din sobor au făcut parte Protos. Macarie Olăreanu, starețul Mănăstirii Piatra Tăieturii, și părintele Aurel Goraș, protopop de Câmpulung Moldovenesc.

La sărbătoare au participat numeroși pelerini din Bucovina și alte regiuni ale țării, precum și din diaspora, care au urcat la altitudinea de 1.700 de metri, pe versantul vestic al Culmii Piatra Tăieturii din Munții Bistriței.

În prezent, așezământul monahal cuprinde un paraclis închinat Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, o troiță cu hramul „Sfântul Antonie cel Mare” și peștera amenajată la baza stâncii Piatra Tăieturii, reperul care a dat numele mănăstirii.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord