Mănăstirea Piatra Tăieturii invită credincioșii la hramul închinat Sfântului Proroc Ilie

Mănăstirea Piatra Tăieturii invită credincioșii, în perioada 18–20 iulie, la hramul închinat Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul.

Manifestările vor începe sâmbătă, 18 iulie, când, la ora 18:00, va avea loc întâmpinarea Icoanei Maicii Domnului „Înjunghiata”, adusă de la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. De la ora 18:15 va fi oficiată slujba Privegherii.

Duminică, 19 iulie, programul va începe la ora 07:00 cu Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos, urmat de Sfânta Liturghie la altarul exterior al mănăstirii, de la 09:30.

În aceeași zi, de la ora 18:00, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va oficia Sfântul Maslu. La ora 20:00 va începe slujba Privegherii în cinstea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, care va cuprinde Vecernia unită cu Litia și Utrenia.

În ziua hramului, 20 iulie, credincioșii sunt așteptați la ora 07:00 la Acatistul Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul. Punctul central al sărbătorii va fi Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Macarie, începând cu ora 09:30.

Programul complet al evenimentului poate fi consultat aici.

Mănăstirea Piatra Tăieturii

Mănăstirea Piatra Tăieturii este așezată la aproximativ 1.700 de metri altitudine, pe versantul vestic al Culmii Piatra Tăieturii din Munții Bistriței, în comuna Panaci, județul Suceava. Așezământul monahal a fost întemeiat ca schit de ieromonahul Iosif Achirilei, iar biserica a fost sfințită la 8 septembrie 1933 de Mitropolitul Bucovinei, Nectarie Cotlarciuc.

Viața monahală a continuat aici până în anul 1959, când schitul a fost desființat în timpul regimului comunist, iar câțiva ani mai târziu a fost demolat.

După anul 1990, așezământul a fost reînființat. Din 1991, părintele Antonie Breuhescu a coordonat lucrările de reconstrucție, noua biserică fiind ridicată pe locul vechiului schit și păstrând hramul „Nașterea Maicii Domnului”.

În prezent, așezământul monahal cuprinde și un paraclis închinat Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, o troiță cu hramul Sfântului Antonie cel Mare și peștera amenajată la baza stâncii Piatra Tăieturii, reperul care a dat numele mănăstirii.

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Piatra Tăieturii