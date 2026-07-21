Mănăstirea Bogdănești din jud. Suceava și-a sărbătorit hramul: PS Ieronim a îndemnat la păstrarea dreptei credințe

Mănăstirea Bogdănești din județul Suceava și-a sărbătorit luni hramul închinat Sfântului Ilie Tesviteanul. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a îndemnat la păstrarea dreptei credințe, urmând modelul sfântului proroc.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, unde au participat numeroși credincioși, între care și beneficiarii Centrului rezidențial pentru persoane vârstnice și adulți cu dizabilități care funcționează în cadrul așezământului monahal.

Ierarhul a evidențiat rolul Sfântului Proroc Ilie în păstrarea credinței adevărate: „El a oprit decăderea poporului, căderea lui în necredință și mergerea către idolatrie și obiceiuri păgânești, stricătoare de suflet, și a restabilit, prin tăria credinței lui, legea cea dreaptă a lui Dumnezeu”.

„Cei care au vrut să strice sufletul acestui popor și să devieze credința oamenilor au fost pedepsiți și s-a restabilit dreapta credință. De aceea îl sărbătorim pe Sfântul Ilie”.

PS Ieronim i-a îndemnat pe credincioși să ceară mijlocirea sfântului și să-și întărească viața duhovnicească prin împărtășirea cu Hristos: „Să-l prețuim pe Sfântul Ilie, să-l rugăm să fie prezent în viața noastră și, așa cum el s-a îmbogățit primindu-L pe Dumnezeu, Dumnezeu să ne îmbogățească și pe noi prin darul Său, prin cuprinderea în ființa noastră a Trupului și Sângelui Său”.

Distincții pentru vrednicie

Starețul Mănăstirii Bogdănești, protosinghelul Pamvo Dima, a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Calinic pentru grija arătată așezământului monahal și beneficiarilor centrului rezidențial, precum și Preasfințitului Părinte Ieronim pentru slujirea din ziua hramului.

La finalul slujbei, persoane implicate în activitatea social-filantropică desfășurată de mănăstire au primit distincții de vrednicie din partea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic.

În cadrul slujbei, monahul Flavian Herțanu a fost hirotonit ierodiacon pe seama Schitului „Acoperământul Maicii Domnului” din Câmpulung Moldovenesc.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților