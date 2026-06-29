Mame cu mulți copii din Iași, Botoșani și Neamț s-au întâlnit în cadrul unui eveniment organizat de Pro Vita Iași

Departamentul Pro Vita Iași a organizat sâmbătă întâlnirea „Cu dragoste pentru mame” la Centrul de Evenimente „Agora”, unde s-au reunit mame cu mulți copii din trei județe.

Ziua a început cu participarea la Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Programul a fost dedicat exclusiv mamelor care au peste șapte copii și care au beneficiat de activități pregătite în semn de recunoștință și prețuire pentru grija lor. Preasfinția Sa le-a subliniat mamelor că fiecare copil reprezintă o lecție.

„Lucrarea mamelor cu mulți copii este o lucrare tăcută, de multe ori, nevăzută. Atunci când crește mai mult de trei sau patru copii, atunci deja viața mamei este în slujirea acestora. Pe de o parte, dăruiește tot ceea ce agonisește și pune totul în formarea copiilor”.

„Pe de altă parte și mama se schimbă. Și mama primește și devine, cu fiecare copil, mai învățată, mai înțeleaptă”, a spus ierarhul.

Mai mulți copii, mai multe bucurii

A urmat un dialog între Episcopul vicar și mame, care au adresat întrebări și au împărtășit experiențe din viața de familie cu privire la creșterea și educarea copiilor în contextul provocărilor actuale.

Părintele Radu Brînză, coordonatorul Departamentului Pro Vita Iași, le-a felicitat pe mame în semn de recunoștință pentru misiunea lor: „Dorim să evidențiem mamele și să le aducem împreună, să le mulțumim și să subliniem importanța nașterii, pentru că în duhul nostru, al credinței noastre, problema nu este numărul de copii, ci nașterea de prunci atunci când Domnul îi trimite”.

„Cu cât ai mai mulți copii, cu atât și bucuriile se înmulțesc, de aceea, o rețetă a bucuriei este să ai mulți copii”, a subliniat părintele.

Evenimentul s-a încheiat cu o masă festivă în cadrul căreia mamele au primit daruri și diplome de recunoștință din partea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Cu dragoste pentru mame

De zece ani, evenimentul este organizat de Departamentul Pro Vita, perioadă în care au fost organizate 22 de întâlniri. Peste 200 de familii numeroase, cu peste 1500 de copii, fac parte din acest proiect.

În contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, ediția de anul acesta s-a numit „Cu dragoste pentru mame”.

Foto credit: Facebook / Pro Vita Iași