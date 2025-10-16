Săptămânalul Lumina de Duminică: 20 de ani de apariție neîntreruptă

Săptămânalul Lumina de Duminică al Patriarhiei Române aniversează joi două decenii de apariție neîntreruptă.

Ediția inaugurală a apărut în 16 octombrie 2005, la Iași, pe vremea când Mitropolit al Moldovei și Bucovinei era actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

În primele șase luni de apariție, săptămânalul Lumina de Duminică a fost difuzat doar în județele Moldovei și online. Ulterior, solicitările de abonare primite de la cititori din toată țara au făcut ca săptămânalul să fie distribuit la nivel național.

Pe lângă aniversarea a aproape un sfert de secol de apariție neîntreruptă, săptămânalul Lumina de Duminică a publicat în luna aprilie ediția cu numărul 1.000.

„Lumina de Duminică nu este un săptămânal oarecare, ci face parte, alături de Ziarul Lumina, din grupul cel mai dinamic al publicațiilor tipărite prin care Patriarhia Română, aflată la ­Centenar, continuă tradiția cuvântului mântuirii tipărit în «limba vechilor Cazanii»”, transmitea cu ocazia aniversării Pr. Nicolae Dascălu, directorul publicațiilor Lumina.

„Această unitate de slujire misionară dintre ­cotidian și săptămânal poate fi recunoscută și prin ­utilizarea noilor tehnologii de comunicare, pe site-ul www.ziarullumina.ro și în paginile rețelelor de socializare. Ne adaptăm, dar păstrăm fidelitatea față de tradiția presei tipărite”, mai spune Pr. Nicolae Dascălu.

Lumina de Duminică publică materiale originale pe teme de reflecție creștină: un comentariu al Evangheliei duminicale, articole de spiritualitate, dar și articole de interes social.

Începând din 27 octombrie 2007, Ziarul Lumina și suplimentul său, Lumina de Duminică, fac parte din Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române.

