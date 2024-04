Lumea creștină, preocupată de vindecarea holistică: Prioritățile stabilite la Consiliul Mondial al Bisericilor

Comisia pentru sănătate și vindecare a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) a discutat luna trecută despre principalele provocări ale lumii creștine în ceea ce privește asigurarea sănătății și vindecării holistice.

La finalul întrunirilor care au avut loc la Geneva, s-a formulat un set de priorități care pot fi luate în calcul la nivelul Bisericii noastre, mai ales în contextul Anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română.

Comisia pentru sănătate și vindecare are patru grupuri de lucru: Acces și sisteme de sănătate, Sănătate mintală, HIV și sănătate reproductivă și Credință și știință. Din cei 25 de membri ai comisiei face parte și un român, medicul Daniela Vișan de la Spitalul Clinic Colentina.

Prioritățile stabilite la Geneva

În legătură cu Accesul și sistemele de sănătate, comisia a observat că în ultimii 20 de ani, sistemele de sănătate s-au dezvoltat în întreaga lume, guvernele și-au asumat responsabilitatea pentru sistemele de sănătate, iar multe unități sanitare bisericești au fost marginalizate și nu par să mai joace rolul pe care îl aveau cu ani în urmă.

Abordând această preocupare, comisia a remarcat că este nevoie de o îngrijire holistică pe care structurile ecleziale o pot oferi.

În ceea ce privește sănătatea mintală, grupul de lucru a stabilit patru domenii prioritare: multiplele aspecte ale traumei persoanei în întregul ei și în toate societățile, dezvoltarea unui dialog interdisciplinar, tineretul și bunăstarea mintală, precum și depășirea singurătății și a izolării sociale. „În multe țări, 80% din populație nu are acces la servicii de sănătate mintală”, se arată într-un raport al comisiei.

Grupul de lucru pentru HIV și sănătate reproductivă a enunțat mai multe provocări prioritare: vulnerabilitatea tinerilor, impactul violenței bazate pe gen inclusiv al abuzului sexual, stigmatizarea, precum și sustenabilitatea răspunsului la HIV și sănătatea reproductivă. Comisia a anunțat că anul viitor va redacta informări privind problemele de sănătate sexuală și reproductivă în corelare cu HIV și violența bazată pe gen, cu elemente de acțiune pentru ca astfel liderii religioși să se implice în rezolvarea acestor aspecte.

Proiecte viitoare

„În plus, se are în vedere publicarea, în acest an, a unui cadru teologic pentru abordarea demnității umane și a sănătății reproductive în general, iar grupul de lucru va colabora cu personalul CMB pentru a promova acest cadru în rețelele noastre”, a precizat comisia.

În ceea ce privește „Credința și știința”, grupul de lucru se va concentra pe antropologia teologică în era inteligenței artificiale.

Se planifică organizarea unui eveniment online în octombrie 2024, împreună cu Grupul de referință pentru credință și științele vieții al Consiliului Canadian al Bisericilor. „Se anticipează o discuție în grup cu cel puțin patru puncte de vedere confesionale, incluzând, în mod ideal, două puncte de vedere din afara Americii de Nord”.

Întrunirile Comisiei pentru sănătate și vindecare a CMB au avut loc pe parcursul mai multor zile, în prima parte a lunii martie. Moderatorul comisiei, preotul ortodox grec Stavros Kofinas, a oferit detalii despre lucrările și perspectivele grupului, într-un interviu video:



Foto credit: Consiliul Mondial al Bisericilor / Albin Hillert