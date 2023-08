Lucrările în desfăşurare de la Catedrala Naţională vor facilita accesul la paraclisul de sub esplanadă

O parte dintre lucrările care au loc pe şantierul Catedralei Naţionale vor facilita accesul la Paraclisul „Sfinții Ioan Iacob Hozevitul și Daniil Sihastrul” care va fi amenajat sub esplanadă.

Anamaria Maxim, coordonatorul campaniei de comunicare a Catedralei Naţionale, a prezentat pentru Basilica.ro stadiul lucrărilor de construcţie şi pictură care se desfăşoară în această perioadă.

Exterior

„Jumătatea anului 2023 surprinde o imagine amplă în șantierul Catedralei Naționale, care s-a extins considerabil în ultima lună de activitate, când au început lucrările de montaj de armătură rigidă și flexibilă a stâlpilor aferenți porticurilor curbe care fac parte din zona accesului principal. Astfel, după opt luni de activitate sub cota 0, apar și primele lucrări de suprafață, care se înalță cu multă forță și precizie”.

„Cele două porticuri curbe, orientate Nord-Vest și Sud-Vest, la care se lucrează în prezent, sunt arhitecturi anexe extinse în continuarea secvențelor de coloane deja construite, care au rolul de a delimita spațiul liturgic exterior al catedralei. Prin construcția acestor portice va fi vizibil conturat accesul principal în incinta ansamblului și esplanada din fața edificiului Catedralei Naționale, conform conceptului arhitectural al ansamblului”.

„Activitatea de construcție din această zonă prezintă lucrări de complexitate ridicată, întrucât cuprinde lucrări subterane de armare, cofrare si turnare, care vor permite accesul în Paraclisul dedicat Sfinților Ioan Iacob Hozevitul și Daniil Sihastrul, aflat la subsolul Catedralei Naționale. Destinația acestui viitor spațiu liturgic nu este întâmplătoare, fiind rânduită de Preafericitul Părintele Patriarh Daniel pentru a purta numele celor doi sfinți menționați, întrucât amândoi au trăit în peșteră”.

„Prin forma lor, clădirile încadrează esplanada ce conduce spre intrarea în catedrală conturând forma Sfântului Potir, prin această reprezentare în arhitectură fiind redată astfel și ideea de mântuire a neamului, o idee de profunzime mistică și teologică ce afirmă că mântuirea, adică libertatea sub toate formele ei, a neamului românesc are loc numai printr-o împreună-călătorie și unire a vieții omului și poporului cu Hristos, prezent în Sfântul Potir. De asemenea, expresia mântuirea neamului este legată și de jertfa eroilor care și-au dat viața pe câmpurile de luptă pentru apărarea poporului românesc și a credinței primite din strămoși, eliberând prin lupta lor neamul de sub popoarele care au stăpânit cu vitregie teritoriile românești”.

„Conform echipei de coordonare a șantierului Catedralei Naționale, lucrările din zona accesului principal au termen de finalizare sfârșitul acestui an, cu o eventuală prelungire până la sfârșitul lunii martie 2024”.

Interior

Coordonatorul campaniei de comu­ni­care a Catedralei Naţionale a oferit detalii şi despre lucrările din interiorul lăcaşului de cult.

„Pe cealaltă parte a șantierului, în interiorul Catedralei, se lucrează concomitent la instalațiile de ventilație și climatizare și la instalațiile electrice”.

„În șantierul de pictură, odată cu începutul lunii august, echipa de pictori va începe montarea, pe bolta de deasupra scenei Nașterii Domnului, din absida sudică, a mozaicului care vor compune Arborele lui Iesei, o lucrare complexă atât din punct de vedere al proporțiilor, cât și al simbolismului și reprezentării artistice unice realizate pentru Catedrala Națională a României”.

„Odată cu finalizarea scenei Arborele lui Iesei, absida sudică va fi completă și eliberată de schele, iar specialiștii în arta mozaicului vor începe lucrările la Turla Pantocrator, unde se efectuează în prezent tencuielile specifice”.

„Se pot realiza donații în continuare prin modalitățile indicate pe site-urile catedralei, și anume catedrala-nationala.ro și pictamcatedrala.ro, două mijloace prin care Catedrala a primit și primește sprijin pentru a duce mai departe lucrările acestui ideal creștin românesc”.

Catedrala Naţională este prezentă şi pe canalele social media de Facebook şi Instagram.

Modalităţi sprijin

Cei care doresc să susţină lucrările de pictură, respectiv, de construcţie, au la dispoziţie următoarele modalităţi de sprijin:

Pentru pictură

Online, direct pe site-ul pictamcatedrala.ro , selectând unul dintre cele două butoane, care vă vor direcționa spre secțiunea de plată cu cardul în moneda aleasă de dumneavoastră, LEI sau EURO.

, selectând unul dintre cele două butoane, care vă vor direcționa spre secțiunea de plată cu cardul în moneda aleasă de dumneavoastră, LEI sau EURO. Direct la orice unitate de cult din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, urmând a primi chitanță personalizată cu mențiunea „Pentru pictura Catedralei Naționale”.

din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, urmând a primi chitanță personalizată cu mențiunea „Pentru pictura Catedralei Naționale”. Prin SMS la 8822 cu mesajul PICTURA în valoare de 2 EUR (nu se aplică TVA) valabil în: Vodafone, Orange, Telekom, Digi Mobil.

cu mesajul PICTURA în valoare de 2 EUR (nu se aplică TVA) valabil în: Vodafone, Orange, Telekom, Digi Mobil. Prin depunere de numerar sau virament bancar în următoarele conturi BCR ale Patriarhiei Române:

Cont pictură în lei: RO91RNCB0075004895030395

Cont pictură în euro: RO64RNCB0075004895030396

Cont pictură în dolari: RO26RNCB0075004895030110

Informații despre pictură

Tel.: 0799.887.955

Email: [email protected]

Pentru construcţie

Online, direct pe site-ul catedrala-nationala.ro , la secțiunea de plată cu cardul în moneda EURO.

, la secțiunea de plată cu cardul în moneda EURO. Direct la orice unitate de cult din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, urmând a primi chitanță personalizată.

din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, urmând a primi chitanță personalizată. Prin SMS la 8822 (mesaj fără text) în valoare de 2 EUR (nu se aplică TVA) valabil în: Vodafone, Orange, Telekom, Digi Mobil.

(mesaj fără text) în valoare de 2 EUR (nu se aplică TVA) valabil în: Vodafone, Orange, Telekom, Digi Mobil. Prin depunere de numerar sau virament bancar în următoarele conturi BCR ale Patriarhiei Române:

Lei: RO53RNCB0075004895030109

Euro: RO96RNCB0075004895030111

USD: RO26RNCB0075004895030110

Foto credit: Catedrala Națională

Urmăriți-ne pe Twitter: @AgentiaBasilica