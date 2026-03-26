Liturghie și filantropie la Parohia Buna Vestire din Galați

Parohia „Buna Vestire” din municipiul Galați și-a sărbătorit miercuri hramul, prilej cu care Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie.

În cuvântul său, IPS Casian a subliniat că bucuria sărbătorii este deplină doar prin participarea la Sfânta Liturghie.

„Bucuria sărbătorii Bunei Vestiri e deplină doar la dumnezeiasca Liturghie, iar atunci când se restaurează frumos lăcașul închinat Maicii Domnului și privim sufletește și omenește această înnoire ca pe o icoană mai mare, ne înnoim și noi duhovnicește prin rugăciune, prin spovedanie și mai ales prin faptele milostive care înnoiesc raporturile fraterne dintre noi toți”.

„Așa cum se petrece de altfel și aici la această veche parohie care s-a înnoit și se înnoiește neîncetat prin entuziasm și prin voluntariat, în special al doamnelor creștine, pe care le așteaptă în primul rând copiii și școlarii ca pe niște mame să se bucure și ei în această comunitate”, a explicat Arhiepiscopul.

După slujbă, membrii parohiei au desfășurat o activitate filantropică în beneficiul mamelor internate la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire“ din oraș.

Acțiunea a început prin săvârșirea unei slujbe de mulțumire în incinta spitalului, la care au luat parte medici, asistente și personal administrativ, din cadrul unității medicale.

Reprezentanții spitalului au primit apoi produsele igienico-sanitare, de îngrijire oferite de parohie, precum și daruri constând în iconițe și flori.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos

