Nou volum din „Istoria Bibliotecii Academiei Române”: PS Varlaam Ploieșteanul a amintit de comparația bibliotecii cu paradisul

„Secole de‑a rândul, o mulțime de savanți ai lumii au comparat biblioteca cu paradisul, o altă apropiere de spiritualitatea creștină”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, joi, când a fost lansat al patrulea volum al lucrării monografice „Istoria Bibliotecii Academiei Române”.

Evenimentul a reunit în Aula Academiei Române numeroși oameni de știință, între care acad. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, și prof. ing. Nicolae Noica, directorul general al Bibliotecii Academiei Române.

Oamenii Bisericii au înzestrat Biblioteca Academiei

„Participăm la lansarea volumului al patrulea cu mare bucurie și satisfacție pentru că, secole de‑a rândul, biblioteca, tiparul, cartea tipărită sau manuscrisă au fost apanajul Bisericii”, a subliniat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, care a fost delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la eveniment.

„În al doilea rând, participăm cu bucurie pentru că multe din bogățiile Bibliotecii Academiei Române au fost oferite de către ierarhi sau slujitori ai Bisericii, fie membri ai acesteia, fie sprijinitori ai activităților sale.”

„În al treilea rând, această colecție apărută din inițiativa și sub coordonarea domnului Nicolae Noica, a fost îngrijită de părintele Florin Leonte, și tot dânsul se numără printre cei care au prelucrat imaginile din aceste volume pe care, văzându‑le, veți constata cu cât profesionalism a putut lucra un om pe care ni‑l închipuim de obicei doar la slujirea Altarului”, a continuat ierarhul.

Ierarhul a atras atenția și asupra unor studii cuprinse în carte care sunt semnate de un absolvent de Teologie, Silviu Constantin Nedelcu.

„Iată că Biserica are și o contribuție proprie la această serie atât de importantă, pentru că printre multele prefaceri la care suntem obligați să asistăm se numără și raportarea noastră la bibliotecă”, a spus episcopul vicar patriarhal.

„Sperăm că aceste volume, prin consistența lor și prin frumusețea îngrijirii tiparului, vor întreține dragostea pentru bibliotecă a celor care au dobândit‑o deja sau o vor provoca tinerilor pe care sperăm că o lectură atât de frumoasă îi poate apropia de carte și de foloasele ei.”

Instituție depozitară a tezaurului cultural al țării

Acad. Ioan Aurel Pop a apreciat activitatea și tezaurul Bibliotecii Academiei Române. „Fără bogăția aceasta, care înseamnă tezaurul cultural al României depozitat aici, nu am avea nimic”, a spus el.

Președintele Academiei Române a amintit că instituția pe care o conduce este „principalul for de consacrare a valorilor intelectuale”, iar Biblioteca Academiei Române „a rămas o garanție a acestei atribuții a Academiei Române, pentru că, având astăzi circa 14 milioane de piese, este o instituție unică în România”.

„Avem foarte multe materiale valoroase, strânse de oameni care aveau dragoste de carte și care au lăsat și Academiei, și Bibliotecii atâtea lucruri interesante. În Bibliotecă, valorile noastre vechi sunt în slavonă, latină, turcă, greacă, română, arabă, armeană, ebraică sau maghiară”, a explicat acad. Ioan Aurel Pop.

Un proiect cultural amplu

Prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române, a susținut o prelegere substanțială despre lucrare.

„În pofida neîncrederii multora că într‑o țară a veșnicelor amânări se poate realiza un proiect atât de îndrăzneț, suntem în măsură să venim astăzi în fața dumneavoastră cu încă trei tomuri masive, de peste 650 de pagini fiecare, cântărind câteva kilograme”, a spus el.

„Trebuie spus că Biblioteca Academiei nu a jucat niciun rol în impunerea comunismului în România: nu l‑a dorit și nu a militat pentru instaurarea lui, iar dovada cea mai clară a acestui fapt este că ambii succesori ai lui Ioan Bianu până la alungarea Regelui Mihai, generalul Radu Rosetti și istoricul Ion Nistor, au fost închiși de regim, iar vrednicul general și‑a sfârșit zilele între zidurile Închisorii Văcărești”.

Despre volum

Al patrulea volum al amplei lucrări intitulate „Istoria Bibliotecii Academiei Române” este publicat în trei tomuri și cuprinde perioada cea mai dificilă din viața venerabilei instituții: anii grei ai regimului comunist, 1948‑1989, marcați de control drastic și de cenzură.

Începută în urmă cu patru ani prin efortul unui colectiv de autori coordonat de prof. ing. Nicolae Noica, „Istoria Bibliotecii Academiei Române” numără aproape 6.000 de pagini, editate în condiții grafice excelente.

Biblioteca Academiei Române are în pregătire cel de‑al cincilea volum consacrat istoriei sale, care va cuprinde perioada 1990‑2025.

