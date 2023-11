Istoria ne învață cum să fim creștini: Sf. Dimitrie cel Nou cinstit la Mănăstirea Middletown

Mănăstirea ortodoxă română din Middletown, în statul american New York, și-a serbat ocrotitorul, pe Sf. Dimitrie cel Nou, atât în ziua de pomenire, cât și la sfârșit de săptămână, pentru a permite cât mai multor credincioși să participe.

Obștea a oficiat joi seară slujba de priveghere în cinstea sfântului, iar vineri, în ziua de pomenire a sfântului, au fost oficiate Sfânta Liturghie și Taina Sfântului Maslu pentru credincioșii care au putut fi prezenți la mănăstire.

Aceste slujbe au fost urmate de binecuvântarea a cinci dintre cele opt icoane care vor împodobi turla noului pavilion al mănăstirii, pus sub ocrotirea Sfântului Ierarh Iacob Putneanul. Un fragment din moaștele sfântului se păstrează în biserica mănăstirii.

Obștea și-a dorit aceste icoane ca pe o mărturie a prezenței Mântuitorului și a Sfinților Lui pentru toți cei care vor trece pragul mănăstirii.

Vineri seară a fost oficiată Vecernia Mare, iar sâmbătă Mitropolitul Nicolae a oficiat Sfânta Liturghie.

Părintele Mitropolit a amintit, în cuvântul de învățătură, momentele în care Sf. Dimitrie cel Nou s-a dovedit ocrotitor al Bucureștilor, de la cutremurul din 1802 și Ciuma lui Caragea din 1813 și până în anii 1980, când regimul comunist voia să mute Catedrala Patriarhală la Mănăstirea Văcărești, cea care a fost ulterior demolată.

„Probabil nu știți că, în octombrie 1989, chiar în ziua de prăznuire a Sfântului, regimul comunist a organizat Marea Adunare Generală chiar în timpul pelerinajului. Și au cerut să fie mutate moaștele din catedrală, să nu îi tulbure pe liderii comuniști”, a rememorat Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae.

„Patriarhul Teoctist a acceptat să mute moaștele la baza dealului, în Biserica Sfântului Nicolae. După două luni, regimul comunist a picat. Această istorie a prezenței ocrotitoare a Sf. Dimitrie cel Nou a fost prezentată de PS Paisie Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, la slujba Privegherii din 26 octombrie la Catedrala Patriarhală din București.”

„Este bine să nu uităm istoria, pentru că istoria ne învață cum să fim creștini. Istoria ne învață cum au trăit creștinește părinții și bunicii noștri. Istoria ne învață cum am fost ocrotiți de Sfinți, cum am trecut prin multe necazuri și prin perioade de asuprire sub turci și sub comuniști, cum Sfinții sunt cei care ne-au apărat și care ne-au primit rugăciunile”, a mai spus Mitropolitul celor două Americi.