Istoria de 625 de ani a Mitropoliei Moldovei va fi tema unui simpozion național organizat la Suceava

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează în perioada 2-4 iulie Simpozionul Național „Mitropolia Moldovei. 625 de ani: istorie, credință, artă și cultură”.

Evenimentul va avea loc la Mănăstirea Mirăuți, prima Catedrală Mitropolitană a Moldovei, și la Centrul Eparhial Suceava, reunind cadre didactice universitare, cercetători și specialiști din domeniile teologiei, istoriei, patrimoniului, artei și culturii.

Potrivit părintelui Ciprian Blaga, consilier eparhial al Sectorului cultural al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, manifestarea „își propune să analizeze rolul pe care Mitropolia Moldovei l-a exercitat în configurarea identității spirituale, culturale și instituționale a poporului român”.

„Comunicările științifice vor evidenția contribuția acestei instituții eclesiale la apărarea dreptei credințe, dezvoltarea vieții liturgice, promovarea culturii scrise, încurajarea creației artistice și consolidarea conștiinței”, a precizat coordonatorul comitetului de organizare a simpozionului.

Mitropolia Moldovei a fost recunoscută canonic în anul 1401, în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, prin hotărârea Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol. Recunoașterea l-a confirmat pe Iosif Mușat ca mitropolit al Moldovei și a reprezentat un moment decisiv pentru organizarea vieții bisericești românești.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților