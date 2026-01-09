IPS Varsanufie: Botezul Domnului constituie punctul culminant al vederii duhovnicești a Sfântului Ioan

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a spus, miercuri, că Sfântul Ioan Botezătorul a fost un om al vederii duhovnicești, al cărei punct culminant a fost momentul Botezul Domnului.

IPS Varsanufie a mai afirmat că Sfântul Ioan a exprimat o vedere duhovnicească a Adevărului, adică a lui Hristos.

„Totodată, Sfântul Ioan a fost om al vederii duhovnicești, al cărui cuvânt a izvorât din experiența nemijlocită a lucrării dumnezeiești. Eu am văzut și am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu (Ioan I:34). În lectura patristică, această afirmație nu se reduce la o recunoaștere exterioară, istorică, ci exprimă o vedere duhovnicească a Adevărului, Care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu”.

„Momentul Botezului Domnului constituie punctul culminant al vederii duhovnicești a Sfântului Ioan. Astfel, acesta a fost învrednicit să vadă pe Duhul Sfânt coborându-Se ca un porumbel și rămânând peste Mântuitorul Hristos (Ioan I:32), o vedere care nu este una sensibilă, cu ochii trupești, ci o vedere transfigurată, o percepție luminată de harul dumnezeiesc”, a transmis ierarhul.

Lucrarea Duhului

Potrivit Arhiepiscopului Râmnicului, Sfântul Ioan se afla în comuniune cu Dumnezeu încă din fragedă pruncie.

„Sfântul Grigorie Palama subliniază că Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului a fost învrednicit de această vedere deoarece mintea sa era deja luminată de Duhul Sfânt. De aceea, Sfântul Grigorie Palama afirmă că numai cel care participă la energiile dumnezeiești poate recunoaște lucrarea lui Dumnezeu în istorie”.

„Astfel, vederea Duhului Sfânt la Iordan este expresia unei comuniuni prealabile cu Dumnezeu, nu un eveniment izolat, amintind de sfințirea sa încă din pântecele maicii sale (Luca I,15.41). Tresăltarea pruncului Ioan a fost o formă de vedere profetică anticipativă, o recunoaștere duhovnicească a prezenței Mântuitorului Hristos, Care Se afla încă în pântecele Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului