IPS Teodosie aniversează 25 de ani de la întronizare

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie a împlinit miercuri 25 de ani de la întronizarea ca Arhiepiscop al Tomisului.

Arhiepiscopul Teodosie s-a născut în 12 decembrie 1955, la Vatra Dornei, jud. Suceava, primind la botez numele de Macedon.

A studiat la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț (1971-1976) și Institutul Teologic Universitar din Bucu­rești (1976-1980).

A urmat cursuri de doctorat, specializarea Studiul Biblic al Vechiului Testament și Limba ebraică, la același Institut (1977-1981) și la Universitatea Birmingham – Anglia (1 octombrie 1992 – 1 aprilie 1993).

Intrarea în monahism

S-a închinoviat la Schitul Crasna din județul Prahova în 1987, primind în 1990 tunderea în monahism și numele de Teodosie.

A fost hirotonit ierodiacon pe seama Paraclisului „Sfânta Ecaterina” al Facultă­ții de Teologie din București, iar mai târziu ieromonah (1992). A fost ridicat la rangul de protosinghel în același an, iar în 1994 a primit rangul de arhimandrit.

Arhieria

În același an a fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu titulatura de „Snagoveanul”, fiind hirotonit arhiereu în 3 apri­lie 1994.

În iulie 1999 a obținut titlul de doctor în Teologie al Facultății de Teolo­gie Ortodoxă din București, cu teza: „Car­tea Psalmilor și importanța ei pentru viața pastoral-misionară a Bisericii”. În anul 2005 a devenit doctor în Muzică.

În data de 21 februarie 2001, Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales în istoricul scaun arhiepiscopal de la Tomis (Constanța).

Acolo a înființat la Seminarul Teologic „Dionisie Exiguul” și Școala de cântăreți bisericești „Gherontie Nicolau”. A fost profesor, decan și con­ducător de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Ovidius” din Constanța.

A participat ca dele­gat al Bisericii Ortodoxe Române la numeroase evenimentele pas­toral-culturale de pe continentul european și cel american. A primit mai multe titluri și distincții și este membru în numeroase foruri culturale și științifice.

Biografia integrală a Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie și o bibliografie selectivă a publicațiilor semnate de ierarh pot fi consultate pe site-ul eparhial.

Foto credit: Basilica.ro