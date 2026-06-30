IPS Nifon la hramul Mănăstirii Peștera Ialomiței: Sfinții Apostoli au pus temeliile Europei creștine

„Prin propovăduirea Evangheliei, Sfinții Apostoli au pus temeliile Europei creștine”, a subliniat luni Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, la hramul Mănăstirii Peștera Ialomiței din județul Dâmbovița.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat rolul hotărâtor al Sfinților Apostoli Petru și Pavel în istoria creștinismului, fiind „cei doi mari corifei și stâlpi ai Bisericii, extraordinari misionari și propovăduitori ai Evangheliei lui Hristos pentru istoria Bisericii și a lumii noastre”.

„De-a lungul timpului, numeroși au fost cei care au dorit să combată și să distrugă Biserica, dar nu au reușit, fiindcă Bunul Dumnezeu a risipit toate încercările lor”, a subliniat IPS Nifon.

Înaltpreasfinția Sa l-a descris pe Sfântul Apostol Pavel drept „un adevărat geniu misionar, care a gândit, a vorbit și a scris în mod minunat, reușind să surprindă fără egal chintesența învățăturii creștine”.

Apostolii au cucerit lumea prin virtute

Înaltpreasfințitului Părinte Nifon a atras atenția asupra provocărilor contemporane și a îndemnat la fidelitate față de Hristos și Biserică.

„Din nefericire, ideologii falimentare și distrugătoare, la fel de periculoase ca păgânismul epocii apostolice, bat astăzi la ușa minților noastre, dar nu trebuie să uităm că Adevărul este Unul Singur – Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Întrupat, Capul Bisericii, iar Biserica este Trupul cel Viu al Domnului, căreia cu toții, cei care credem, îi aparținem și avem datoria de a o apăra și promova”.

„Apostolii au cucerit pe oamenii acelor vremuri prin măreția valorilor trăite, propovăduite și apărate de ei în numele Adevărului care este Hristos Domnul și care sunt permanent valabile, îmbogățindu-ne cerul vieții noastre – credința, nădejdea și dragostea”, a evidențiat IPS Nifon.

Iubirea este temelia lumii

La final, ierarhul a arătat că iubirea reprezintă fundamentul autentic al vieții creștine, fiind „culmea moralei și a spiritualității fondate pe valorile evanghelice”.

La Sfânta Liturghie au participat numeroși pelerini și turiști aflați în Munții Bucegi, precum și reprezentanți ai autorităților locale și județene.

Ansamblul monahal de la Peștera Ialomiței a cunoscut ample lucrări de dezvoltare și restaurare la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, fiind ridicate biserica nouă, arhondaricul, chiliile, Casa „Sfântul Voievod Neagoe Basarab” și Centrul Cultural Misionar, iar cele două biserici istorice ale mănăstirii au fost restaurate.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei