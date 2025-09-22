IPS Laurențiu a răspuns la întrebarea: Ce înseamnă să-ţi iei crucea şi să-i urmezi lui Hristos?

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a explicat, duminică, la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, ce înseamnă „a-ți lua Crucea și a-L urma pe Hristos”.

Mitropolitul Ardealului a spus că „a lua crucea înseamnă a fi mulțumitori pentru toate darurile şi mai ales pentru încercările pe care Dumnezeu ni le trimite asupra noastră, asupra familiilor noastre, asupra societății și asupra lumii în care ne aflăm cu toții”.

IPS Laurențiu a adăugat că purtarea Crucii „este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi, dar nu este o greutate așa cum ne-am gândi noi în primă fază”.

„Mântuitorul a purtat fizic pe umerii Săi lemnul Crucii, a căzut de câteva ori sub povara acesteia pe drumul Golgotei, a acceptat să fie răstignit și să fie transformat lemnul Crucii și semnul de ocară și blestem în semn de biruință”.

„Deci, purtarea crucii lui Hristos nu ne este dată nouă ca o greutate care să ne înfrângă, care să ne învingă, pentru că nu dorește Mântuitorul Hristos să ne vadă gârboviți și căzuți de greutatea crucii, ci să ne vadă pe noi bucuroși purtându-și fiecare crucea sa”, a continuat Mitropolitul.

Să postim de egoism

IPS Laurențiu a mai spus că nu putem face nimic atâta vreme cât nu renunțăm la „ego” sau „dorința de posesie”.

„Lepădarea de sine este renunțarea la «ego», la «eu», mai ales atunci când vrem să facem o osteneală. Atunci când vin perioade de post, ne confruntăm în mintea noastră, în interiorul nostru, în dorințele noastre firești, nepăcătoase, cu întrebarea: De ce să postesc? Eu am mâncare bună și eu știu că mâncarea mă hrănește mai mult sau mai puțin!”

„Deci, chiar în aceste lucruri mărunte, dacă începem cu renunțarea la propriul nostru egoism, la propria noastră dorință de posesie, am făcut primul pas în drumul spre Hristos”, a mai adăugat ierarhul.

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, Sfânta Liturghie a fost oficiată de IPS Laurențiu alături de didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu și slujitori ai Catedralei mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. Alexandru Streza.

Foto credit: Mitropolia Ardealului