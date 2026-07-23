IPS Ioachim despre Sf. Maria Magdalena: A rămas pentru femeia creștină un exemplu de curaj și de mărturisire a credinței

„A rămas pentru femeia creștină din toate timpurile un exemplu de curaj și de mărturisire a credinței celei mai profunde”, a subliniat Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului, miercuri, despre Sfânta Mironosiță Maria Magdalena.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Metocul băcăuan „Acoperământul Maicii Domnului” de la Valea Budului, cunoscut și ca „Meteora Bacăului”.

La slujbă au participat numeroși clerici și credincioși, precum și beneficiari ai centrelor de socializare din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

Modelul femeilor mironosițe

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a arătat că femeile mironosițe au rămas alături de Hristos în momentele cele mai grele, dovedind o credință statornică și o iubire jertfelnică, fapt pentru care au devenit „primele martore ale Învierii și apostoli ai apostolilor”.

„Maria Magdalena și Maica Domnului Maria, alături de celelalte femei mironosițe, au fost cele care au mers la mormânt indiferent de consecințele care puteau decurge din aceasta”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a arătat că exemplul Sfintei Maria Magdalena și al celorlalte femei mironosițe rămâne actual într-o lume marcată de numeroase provocări spirituale și morale.

„Indiferent de vocația femeii creștine, de mamă sau de maică, femeia mironosiță rămâne un reper moral-religios de asumare a identității religioase într-o lume din ce în ce mai fragmentată și mai dezrădăcinată”.

Îndemn la comuniune și urcuș duhovnicesc

Arhiepiscopul Ioachim i-a felicitat pe pelerinii care au urcat la așezământul monahal de pe Valea Budului și i-a îndemnat să rămână statornici în viața duhovnicească.

„Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne întâlnim cu bine aici, la Umbra Crucii, pe Meteora Bacăului, ori de câte ori avem nevoie și vrem să știm că suferința în Hristos nu desfigurează, ci transfigurează”.

La rândul său, părinte Eugen Ciprian Ciuche, protopop de Bacău, a subliniat lucrarea maicilor de la metoc: „Obștea de la Valea Budului este o obște a femeilor mironosițe care astăzi, la peste 2000 de ani distanță, propovăduiesc prin slujirea lor continuă și prin rugăciunile neîncetate”.

În cadrul slujbei, preotul Dumitru Cristinel Sandu a primit rangul de iconom, în semn de apreciere pentru activitatea liturgică și pastoral-misionară desfășurată.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului