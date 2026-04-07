IPS Ioachim evidențiază în Pastorala de Paști modelul de curaj al femeilor mironosițe

Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului a evidențiat în scrisoarea pastorală de Paști modelul de curaj al femeilor mironosițe, care au fost primele încredințate de Învierea Domnului.

„În contextul social și politic de atunci, marcat de teamă, persecuții și nesiguranță, femeile mironosițe au dat dovadă de un curaj care le-a făcut să rămână modele pentru toate generațiile de creștini”, a subliniat Arhiepiscopul Ioachim.

Înaltpreasfinția Sa a atras atenția asupra contextului în care femeile mironosițe au dat dovadă de un curaj demn de urmat.

„Era o lume profund patriarhală, în care femeile aveau rol limitat în viața publică, iar vocea lor era de cele mai multe ori marginalizată. Ele știau că era posibil ca mărturia lor să fie ignorată sau respinsă și, fără garanția că vor fi ascultate, ele manifestă curajul de a spune adevărul”.

„Asistăm astfel la un paradox: cele considerate neînsemnate în ochii societății, devin purtătoarele mesajului central al credinței. Aceasta arată că Dumnezeu alege martori ai Învierii Sale din morți care nu au putere sau demnități sociale, pentru că adevărul nu depinde de statut, ci de realitatea întâlnirii cu El”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim.

Icoane ale credinței

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a arătat că întâlnirea femeilor cu Hristos cel Înviat a fost una transfiguratoare.

„Această întâlnire le-a schimbat întreaga viață, transformându-le în icoane ale credinței și modele de viețuire și de sfințenie pentru femeile creștine din toate timpurile”.

„Modelul sfintelor femei mironosițe nu aparține doar trecutului, ci rămâne viu și actual pentru femeia creștină de astăzi, care este chemată să le urmeze modelul și să cultive virtuțile pe care acestea le-au consacrat: credința statornică, iubirea jertfelnică, curajul mărturisirii și cultivarea unei vieți lăuntrice înnoitoare”.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat și modelul Sfintei Teodora de la Sihla și al Sfintelor Femei românce care au arătat, prin viața lor curată și prin rugăciunea neîncetată, că lumina lui Hristos poate fi trăită în adâncul inimii, devenind izvor de sfințenie și binecuvântare pentru fiecare dintre noi.

Citește aici textul integral al pastoralei.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului