IPS Atanasie va sluji la Vecernia Pan-Ortodoxă pentru Duminica Ortodoxiei

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji, alături de ierarhii ortodocși din Marea Britanie și Irlanda, la Vecernia Pan-Ortodoxă dedicată Duminicii Ortodoxiei.
Slujba va avea loc sâmbătă, de la ora 18:00, la Catedrala „Înțelepciunea Dumnezeiască” (Hagia Sophia) din Londra.
Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Thyateirei și Marii Britanii (Patriarhia Ecumenică) și marchează, în mod tradițional, mărturisirea comună a credinței ortodoxe și unitatea Bisericii în diaspora.
Catedrala Hagia Sophia aparține Arhiepiscopiei Thyateirei și Marii Britanii (Patriarhia Ecumenică) și a fost construită în anul 1879. Lăcașul de cult se află la adresa Moscow Rd, W2 4LQ, Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
Foto credit: Arhiva Basilica.ro