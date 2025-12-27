IPS Atanasie s-a rugat împreună cu românii din Borehamwood: Nașterea Domnului ne invită la renaștere lăuntrică

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a oficiat vineri Sfânta Liturghie la Paraclisul Arhiepiscopal din Borehamwood, Londra.

La predică, Înaltpreasfinția Sa a spus că Nașterea Domnului „nu este doar o sărbătoare a bucuriei exterioare, ci o invitație la renaștere lăuntrică, la pace cu Dumnezeu și cu aproapele, la transformarea vieții prin iubire jertfelnică”.

Pruncul născut în Betleem vine să aducă nu doar mângâiere, ci și chemare la responsabilitate duhovnicească.

„Rolul unic al Maicii Domnului în iconomia mântuirii, nu este doar o comemorare, ci o mărturisire vie a faptului că Nașterea lui Hristos nu poate fi înțeleasă fără răspunsul liber, smerit și ascultător al Fecioarei Maria”.

„După ce am primit cu uimire și bucurie vestea Nașterii Domnului, Biserica ne cheamă astăzi să stăm în jurul Maicii Sale, să învățăm de la ea taina ascultării care naște viață și a credinței care devine loc de sălășluire pentru Dumnezeu”, a adăugat Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie.

Momente de sărbătoarea

În cadrul Sfintei Liturghii, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a hirotesit doi citeți.

Sărbătoarea s-a încheiat cu un moment de colinde, iar ierarhul a oferit daruri copiilor care au participat la slujbă.

Potrivit eparhiei, momentul colindelor a întărit legătura dintre Biserică, cultură și identitate, arătând că Nașterea Domnului este trăită deplin atunci când este împărtășită în comuniune.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord / Dorinel Preoțescu