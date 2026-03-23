Nu poate exista un creștinism autentic fără asceză, explică Arhiepiscopul Atanasie

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a subliniat că drumul spre Înviere presupune nu doar credința, ci și trăirea ei prin nevoință: „Suntem chemați la o nouă lecție, care ne va arăta că nu poate exista un creștinism autentic fără asceză”.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Parohia „Sfântul Ierarh Cuthbert și Sfântul Beda Venerabilul” din Durham, Anglia.

Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a evidențiat că Duminica Sfântului Ioan Scărarul marchează o aprofundare a vieții duhovnicești: „Prin asceză și rugăciune, ne putem sfinți și noi cu adevărat viața, dobândind mântuirea”.

Manual duhovnicesc pentru viața veșnică

Arhiepiscopul Atanasie a subliniat că Scara „se arată a fi un manual duhovnicesc care are drept scop călăuzirea omului spre viața veșnică”.

„Chiar dacă a fost redactat pentru a îndrepta mai cu seamă monahii spre o îngerească viețuire, învățăturile Sfântului Ioan pot îndruma viața oricărui creștin spre Împărăția Cerurilor”.

„Scara dumnezeiescului urcuș este și un tratat ascetic, de părăsire a păcatului și de înaintare pe calea virtuților, prima treaptă fiind lepădarea de sine, virtute pe care o învățăm în perioada Postului Mare, iar ultima, iubirea desăvârșită (împletită cu credință și nădejde), care unesc pe om cu Dumnezeu”.

„Scara ne învață cum viața noastră să nu devină o cale care coboară spre iad, ci o scară care urcă spre Cer”, a mai adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Lucrarea virtuților

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a subliniat că perioada Postului Mare este o chemare universală la sfințenie: „În toate posturile suntem chemați să fim cu toții monahi, să alegem sărăcia de bunăvoie, să învățăm ascultarea și să devenim bineplăcuți Domnului pe calea desăvârșirii”.

Omul este neputincios fără ajutorul lui Dumnezeu: „Fără ajutorul lui Dumnezeu, credința noastră nu poate fi lucrătoare, nu poate aduce roade cu adevărat”.

„Credința lucrătoare este acea credință în care suntem ferm convinși că Dumnezeu este alături de noi, în toată vremea vieții noastre, postul oferindu-ne posibilitatea experimentării acestei credințe care mută munții”, a mai adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Totodată, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a evidențiat că vindecarea este legată de stăruința în viața duhovnicească, arătând că este nevoie „de o tainică rugăciune, de un strigăt îndurerat către Dumnezeu, de stăruință și de nevoință multă”.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a încheiat prin a sublinia că pocăința este calea prin care omul ajunge la adevărata vindecare și la cunoașterea lui Dumnezeu: „Ajungem să cunoaștem cu adevărat harul și tainele dumnezeiești și astfel să ne sfințim viața”.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord