IPS Atanasie: Departe de țară, îl redescoperim pe Mihai Eminescu ca pe o rugăciune a neamului nostru

„Departe de țară, între limbi străine și drumuri care ne poartă zilnic spre alte lumi, îl redescoperim pe Mihai Eminescu ca pe o rugăciune a neamului nostru”, a scris joi pe o rețea socială Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

„În Biserică, limba lui devine vie, dorul se așază în nădejde, iar memoria unei patrii lăuntrice se păstrează nu ca nostalgie, ci ca responsabilitate”, a mai scris Înaltpreasfinția Sa.

Ierarhul a subliniat, totodată, și legătura dintre spirit și cultură, dintre Biserică și identitatea culturală a românilor.

„Eminescu ne-a învățat limba dorului; Biserica ne-o păstrează vie, oriunde am fi”, a subliniat Părintele Arhiepiscop Atanasie.

Românii din țară și din diaspora au serbat joi Ziua Culturii Naționale, instituită în data de 15 ianuarie, în memoria zilei de naștere a Poetului Național al românilor.

La Cimitirul Bellu din București, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul l-a pomenit pe Mihai Eminescu, iar românii din diaspora și din comunitățile istorice din jurul granițelor au organizat momente culturale și pomeniri în comunitățile lor.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu