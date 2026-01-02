Episcopul Andrei a binecuvântat credincioșii din Covasna și Harghita în noul an

Preasfințitul Părinte Andrei a binecuvântat credincioșii din Covasna și Harghita la trecerea în anul 2026.

Episcopul Covasnei și Harghitei i-a îndemnat pe credincioșii din eparhie să trăiască noul an în pace, sănătate și în ascultarea poruncilor lui Dumnezeu, sub ocrotirea Maicii Domnului.

Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Pocrov” a Catedralei Episcopale din Miercurea Ciuc.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei