Palatul Patriarhiei: Trei decenii de la afilierea polițiștilor români la asociația internațională care îi reprezintă

Asociația Internațională a Polițiștilor, filiala din România, a marcat 30 de ani de la afilierea la organizația globală International Police Association (IPA) printr-un congres desfășurat vineri în Sala Aula Magna a Palatului Patriarhiei.

IPA România a fost afiliată la Asociația Internațională a Polițiștilor în data de 25 octombrie 1996, în cadrul reuniunii Consiliului executiv internațional de la Brisbane, Australia. În prezent, organizația numără peste 57.000 de membri.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, delegații internaționale din zece țări, precum și membrii IPA România. Patriarhia Română a fost reprezentată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

„Dorim succes deplin congresului Asociației Internaționale a Polițiștilor și ne rugăm ca Dumnezeu să vă dăruiască multă inspirație și mult ajutor în activitatea pe care o desfășurați. Să trăiți întru mulți ani!”, a transmis Preasfinția Sa.

30 de ani de implicare în comunitate

După intonarea imnului de stat și al IPA, președintele filialei din România, Mihai Liviu Tărtăreanu, a subliniat semnificația momentului aniversar.

„Astăzi nu celebrăm o simplă aniversare. Astăzi celebrăm 30 de ani de construcție, 30 de ani de implicare activă în comunitate, 30 de ani de solidaritate”.

Mihai Liviu Tărtăreanu a evidențiat evoluția organizației: „IPA România este o organizație puternică, matură și respectată. Am demonstrat că profesionalismul poate merge mână-n mână cu prietenia și că relațiile internaționale trebuie să se bazeze pe respectul și pe loialitatea față de instituțiile naționale”.

Cea mai mare secție IPA din lume

La rândul său, președintele IPA Internațional, Martin Hoffmann, a apreciat dezvoltarea filialei din România: „IPA România a devenit o poveste de succes în organizația noastră. În urmă cu patru ani, ați devenit cea mai mare secție IPA din lume”.

Președintele IPA a amintit principalele proiecte internaționale care au avut loc în țara noastră, printre care seminarul tinerilor polițiști și competiția sportivă internațională a polițiștilor.

„România arătă ce este posibil cu profesionalism, dedicare și prietenie atunci când acestea sunt împreună”, a remarcat Martin Hoffman.

Exemplu de unitate

Chestorul general de poliție Bogdan Despescu, Secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a afirmat că „IPA România s-a impus nu doar ca o organizație de referință, ci ca un actor respectat în spațiul internațional al cooperării polițienești”.

„Nicio strategie și nicio politică publică nu pot produce rezultate în absența oamenilor. IPA România completează în mod real eforturile noastre instituționale și contribuie la consolidarea profilului României ca partener credibil, responsabil și angajat în arhitectura de securitate internațională”, a afirmat secretarul de stat.

În cadrul evenimentului a avut loc și lansare unui panou filatelic dedicat asociației, realizat de Romfilatelia.

Asociația Internațională a Polițiștilor

Asociația Internațională a Polițiștilor (IPA) este cea mai mare organizație a polițiștilor din lume. Organizația reunește peste 380.000 de membri din aproape 100 de țări.

Scopul asociației este de a promova prietenia, cooperarea internațională și schimbul de experiență între structurile de ordine, sub deviza „Servo per Amikeco” („Serviciu prin prietenie”).

IPA este o organizație neguvernamentală care susține valorile Declarației Universale a Drepturilor Omului și are statut consultativ în cadrul Consiliului Economic și Social al ONU, precum și pe lângă UNESCO și Organizația Statelor Americane.

Mai multe fotografii vor fi disponibile în secțiunea Galeria foto.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene