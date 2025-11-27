PS Ioan Casian: Nu bogăția în sine este rea, ci felul nepotrivit de a o folosi

Episcopul Ioan Casian al Canadei a slujit duminică în mijlocul credincioșilor Misiunii „Sf. Ier. Nectarie de Eghina” din Kelowna, provincia British-Columbia, unde a îndemnat la o raportare corectă asupra bogăției.

„Sfântul Părinte Mărturisitor Dumitru Stăniloae spune că tendința omului de a-și umple viața cu bunuri materiale este, de fapt, o formă căzută a dorului natural de a se umple de Dumnezeu și de harul Lui”, a evidențiat ierarhul.

Episcopul Canadei a spus că bogăția devine mijloc de mântuire atunci când este folosită spre binele celor din jur, devenind izvor de binefacere și de mângâiere.

„Nu bogăția este rea în sine, ci folosirea ei egoistă și desprinsă de Dumnezeu”.

„Viața creștinului este, în esență, o căutare a voii lui Dumnezeu, de care se îndepărtase prin neascultare. Întoarcerea noastră la Dumnezeu înseamnă căutarea și împlinirea voii Lui – care este, de fapt, adevărata împlinire a vieții noastre”, a adăugat Preasfinția Sa.

La finalul slujbei, ierarhul a oferit Diploma Anului Centenar al Patriarhiei Române părintelui Ciprian Pavel Roman și mai multor membri ai misiunii care contribuie activ la viața comunității.

Foto credit: Facebook / Episcopia Canadei