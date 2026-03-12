„Totul este bine când se termină cu Învierea”: Mărturia lui Marius Balo în fața tinerilor sălăjeni

Teologul Marius Balo le-a vorbit marți tinerilor sălăjeni despre puterea credinței în temniță, în cadrul conferinței „Totul este bine când se termină cu Învierea”.

La evenimentul organizat de ATOS – Asociația Tinerilor Ortodocși Sălăjeni au participat tineri, elevi ai școlilor din municipiu, precum și alte persoane interesate de tema întâlnirii.

Conferința a fost moderată de părintele Doru Gârboan, responsabilul ATOS Zalău.

Maris Balo a vorbit despre perioada studiilor teologice și despre anii petrecuți la Institutul Teologic Ortodox „Saint Vladimir” din Statele Unite. Ulterior, a ajuns în China, unde a lucrat ca profesor de limba engleză. În această perioadă a fost arestat și condamnat, petrecând aproape opt ani în detenție în închisorile din această țară.

În cadrul conferinței, Marius Balo a descris condițiile de detenție, menționând spațiile supraaglomerate, programul strict și controlul permanent exercitat de sistemul penitenciar. De asemenea, a vorbit despre experiența personală trăită în acei ani și despre rolul credinței și al rugăciunii în perioada detenției.

Pelerin în țara sa

Referindu-se la perioada de după eliberare, invitatul a prezentat un pelerinaj pe jos realizat în vara anului 2022. Acesta a parcurs 2.922 de kilometri, câte unul pentru fiecare zi petrecută în detenție. Pelerinajul a început la Cluj-Napoca și a durat aproximativ o sută de zile.

Traseul a inclus mai multe locuri asociate cu memoria detenției din perioada comunistă, între care fostele închisori de la Gherla, Sighet, Râmnicu Sărat, Jilava și Periprava.

În timpul pelerinajului, Marius Balo a parcurs aproximativ 30 de kilometri pe zi, șase zile pe săptămână, oprindu-se în mai multe localități unde s-a întâlnit cu persoane interesate de experiența sa.

În cadrul conferinței a fost prezentat și volumul „Păturica roz”, scris de Marius Balo. Cartea cuprinde relatări despre perioada detenției, experiențele trăite în acei ani și etapele parcurse după eliberare.

Întâlnirile ATOS continuă

După prezentare, întâlnirea a continuat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, în care participanții au avut posibilitatea să afle mai multe despre experiențele invitatului.

La eveniment a participat și Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. La finalul conferinței, acesta a adresat un cuvânt de apreciere pentru mărturia prezentată și pentru dialogul cu tinerii.

La încheierea întâlnirii a avut loc o sesiune de autografe pentru volumul „Păturica roz”.

Conferința de la Zalău face parte dintr-o serie de întâlniri organizate de ATOS – Asociația Tinerilor Ortodocși Sălăjeni în mai multe localități din județ.

Următoarele evenimente sunt programate miercuri, de la ora 18:00, la Casa de Cultură din Jibou, și joi, de la ora 18:00, la Casa de Cultură Orășenească din Șimleu Silvaniei

Foto credit: Episcopia Sălajului

