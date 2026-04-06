Intrarea Domnului în Ierusalim a fost sărbătorită la Suceava: Programul a inclus slujbe și procesiune

Intrarea Domnului în Ierusalim a fost sărbătorită la Suceava sâmbătă și duminică printr-o serie de manifestări religioase. Evenimentele au inclus slujbe și procesiunea tradițională de Florii.

Manifestările au debutat sâmbătă cu Procesiunea de Florii, la Catedrala „Nașterea Domnului” din Suceava.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, a oficiat slujba Vecerniei, unde au fost sfințite ramurile de salcie.

Procesiunea s-a desfășurat spre Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ioan cel Nou”, unde participanții au fost întâmpinați de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Preasfinția Sa a transmis mesajul de binecuvântare al Arhiepiscopului Calinic al Sucevei și Rădăuților cu prilejul pelerinajului.

Sfânta Liturghie în Duminica Floriilor

Sărbătoarea a continuat duminică la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic și de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul.

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a evidențiat semnificația sărbătorii Intrării Domnului în Ierusalim printr-un Decalog la Duminica Floriilor.

„Meditează la modul în care Hristos intră în Ierusalim, drept și biruitor, smerit și călare pe asin, învățând de la El blândețea și smerenia”, a îndemnat Înaltpreasfinția Sa.

Părintele arhidiacon Vasile Plămadă, inspector eparhial la Sectorul Colportaj Bisericesc al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a explicat importanța trăirii autentice a credinței și a statorniciei în urmarea lui Hristos.

Rugăciuni pentru sănătate

În după-amiaza zilei de duminică, la Catedrala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, a fost oficiată Taina Sfântului Maslu.

La slujbă au participat ierarhii eparhiei, Arhiepiscopul Calinic și Episcopul vicar Damaschin Dorneanul.

Evenimentul a încheiat manifestările dedicate sărbătorii Floriilor, oferind un moment de rugăciune și întărire duhovnicească înaintea începerii Săptămânii Sfintelor Pătimiri.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților