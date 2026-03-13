Dacă dorim să ne apropiem de Dumnezeu și să ne numim și noi teologi, să începem să ne rugăm, îndeamnă PS Teofil Trotușanul

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a îndemnat la rugăciune ca mijloc prin care omul cultivă dialogul personal cu Dumnezeu: „Dacă dorim să ne apropiem de Dumnezeu și să ne numim și noi teologi, să începem să ne rugăm”.

Preasfinția Sa a oficiat joi Sfânta Liturghie la Parohia Mănăstirea Cașin din județul Bacău, care și-a sărbătorit hramul de Sfântul Simeon Noul Teolog.

Ierarhul a subliniat, pornind de la învățătura Sfântului Simeon Noul Teolog, că: „Theologos înseamnă cel care Îl iubește pe Dumnezeu. Unii dintre părinții Bisericii au încercat să explice care sunt condițiile pentru a fi un teolog adevărat”.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a explicat că Părinții Bisericii au oferit mai multe criterii pentru a înțelege ce înseamnă a fi teolog, dar cel mai potrivit este rugăciunea.

„Cred că cea mai frumoasă definiție este aceasta: cu adevărat este teolog cel care se roagă; iar dacă te rogi cu adevărat, ești teolog. A fi teolog – adică apropiat de Dumnezeu, a-L iubi pe Dumnezeu – vine din rugăciune”.

Evenimente culturale

Părintele Marius Popescu, Paroh al Bisericii „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din Bacău, a prezentat volumul „Sfinții Trei Ierarhi – chipuri vii ale teologiei trăite”, semnat de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.

„A fost o mare bucurie pentru cei prezenți să afle că au la îndemână informații atât de frumos așezate în scris și că pot participa cu mai multă deschidere la slujba Canonului cel Mare”, a transmis părintele Marius Popescu pentru Trinitas TV.

Alături de volum a fost prezentat și un CD cu înregistrarea Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, interpretat de Înaltpreasfinția Sa împreună cu Corul „Diaconia” al Catedralei Arhiepiscopale din Roman.

Enoriașii au primit icoane cu Sfântul Simeon Noul Teolog și Sfintele Femei Românce, canonizate recent de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului