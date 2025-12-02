În 2080, România ar putea avea doar 14,3 milioane de locuitori

Populația României ar putea ajunge la doar 14,3 milioane de locuitori în anul 2080: este cea mai pesimistă din cele trei estimări realizate într-o analiză publicată de Institutul Național de Statistică (INS) și prezentată de Agerpres.

Aceasta înseamnă o reducere cu aproape 4,7 milioane de locuitori – un sfert (25%) din totalul populației de 19 milioane înregistrate în 2025.

Estimarea este calculată în absența schimbărilor demografice majore – adică în condițiile în care rămân neschimbate nivelurile fertilității, speranței de viață și migrației nete înregistrate în 2024 pentru fiecare județ.

Experții INS au mai realizat și alte două scenarii demografice, dar toate arată o scădere a populației, a declarat sociologul Silviu Vîrva, coordonatorul analizei și vicepreședintele INS.

Cea mai plauzibilă estimare este mai puțin pesimistă

O versiune – mai puțin pesimistă și considerată de realizatori drept cea mai plauzibilă – arată o scădere cu numai 18% a populației României până în 2080 față de anul 2025 – dar în condițiile unei creșteri ușoare a fertilității și unei îmbunătățiri a speranței de viață.

O a treia variantă ar fi reducerea populației României cu doar cu 1,9 milioane locuitori – aproximativ 10% din populația actuală.

„Prin această viziune orientată spre viitor, putem anticipa și gestiona mai eficient schimbările sociale care influențează demografia, precum îmbătrânirea populației, emigrația și evoluția sporului natural”, a declarat Silviu Vîrva.

Foto credit: Facebook / Străzi deschise – București