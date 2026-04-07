Să fim împreună cu Mântuitorul în aceste zile, prin virtuțile pe care le așteaptă de la noi, îndeamnă PS Teofil Trotușanul

„Să continuăm urcușul duhovnicesc, către ziua cea mare a Învierii Domnului, să fim împreună cu Mântuitorul în aceste zile, prin virtuțile pe care le așteaptă de la noi, prin viața plină de ascultarea lui Dumnezeu, prin împlinirea poruncilor și mai ales să avem candelele aprinse”, a îndemnat luni seară Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Preasfinția Sa a oficiat Denia din Sfânta și Marea Marți la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, unde a vorbit despre înțelesul duhovnicesc al Pildei celor zece fecioare.

„Aveau chemare de la Dumnezeu să fie părtașe la bucuria Mirelui. Și pentru a putea intra la această bucurie, se cerea să aibă și virtuți, să se împodobească. Pe de o parte, virtutea fecioriei, a curăției, pe de altă parte, candela aprinsă, care necesită untdelem, ca semn al milosteniei, virtutea faptelor bune”.

Ierarhul a explicat că cinci dintre fecioare au îndeplinit aceste virtuți, au avut viață curată și au avut untdelem în candele, adică faptele cele bune, drept pentru care s-au învrednicit de bucuria intrării la nuntă, împreună cu Mirele.

„Celelalte cinci, denumite nebune sau neînțelepte, au avut doar prima virtute, au îndeplinit doar chemarea la viața curată. Însă, faptele cele bune le-au lipsit. Sau nu au avut suficiente fapte bune, suficient untdelem în candele, care să le facă să îl aștepte pe Mirele cu candela aprinsă”.

Invitație la introspecție

Preasfinția Sa i-a invitat pe credincioși la introspecție și la împlinirea faptelor bune pentru ca astfel să poată primi în viața lor pe Mântuitorul Iisus Hristos.

„Pilda aceasta ne invită să ne gândim cu care dintre aceste fecioare, cele cinci înțelepte sau cele cinci neînțelepte, ne asemănăm noi. Ce virtuți avem și ce ne lipsește, astfel încât când vine Mirele la miezul nopții și se deschide ușa pentru a intra la nuntă, noi să fim invitați alături de Mire. Sau, dacă nu cumva, lipsindu-ne unele dintre virtuți, mai ales virtutea milosteniei, vom fi lăsați afară, precum fecioarele cele neînțelepte”.

La finalul predicii, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a îndemnat la rugăciune și la parcurgerea Săptămânii Pătimirilor, împlinind virtuțile care țin aprinsă candela credinței.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului