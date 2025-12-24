Ierarhii hunedoreni au sfințit paraclisul Schitului Sf. Nectarie de la Nandru

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereul vicar, au sfințit duminică paraclisul Schitului Sf. Nectarie din Nandru, Hunedoara, ocrotit de Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul.

Ierarhii au oficiat și o slujbă de pomenire pentru Episcopul Gurie Georgiu și pentru binefăcătorii schitului trecuți la Domnul.

Preasfințitul Părinte Nestor a felicitat obștea și ctitorii pentru construirea noului paraclis.

Preasfinția Sa i-a acordat Ordinul „Gurie Episcopul” pentru clerici arhimandritului Nifon Goangă, starețul schitului. Totodată, ctitorii au primit distincții de vrednicie.

Momentele de rugăciune au fost însoțite de mesajul Preasfințitului Părinte Gherontie Hunedoreanul despre prioritățile vieții creștine.

Foto credit: Episcopia Devei și Hunedoarei