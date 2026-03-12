Facultatea de Teologie din Iași a organizat o dezbatere despre teama tinerilor de a-și întemeia o familie

Cadre didactice, specialiști și studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Dumitru Stăniloae” din Iași s-au reunit marți, la Muzeul Mitropolitan, pentru un dialog cu tema: „Solidari în lupta cu frica de a întemeia o familie”.

Evenimentul a fost organizat de facultate în contextul Lunii pentru viață 2026, la inițiativa părintelui decan, conf. univ. dr. Paul-Cezar Hârlăoanu.

Tinerii au fost invitați să-și exprime liber frământările și să le pună întrebări specialiștilor și cadrelor didactice invitate.

Într-o societate în care instabilitatea, presiunile sociale și incertitudinea viitorului pot genera rezerve față de angajamentele pe termen lung, discuția a urmărit să evidențieze atât cauzele acestei temeri, cât și resursele interioare și spirituale care pot susține curajul de a construi o familie.

Perspectiva psihologică

Preoteasa Diana Siminciuc, consilier în comunicare prin metoda ESPERE, a abordat tema relațiilor interpersonale dintr-o perspectivă practică și psihologică, subliniind importanța comunicării autentice în relațiile de cuplu și modul în care anumite experiențe personale sau modele familiale pot influența percepția tinerilor cu privire la familie.

Multe temeri provin din imaginație sau din experiențe personale anterioare, a spus experta, care a mai adăugat că relațiile sănătoase se construiesc prin asumare, sinceritate și capacitatea de a-l vedea, asculta și înțelege pe cel de lângă noi.

Aspecte sociale

O perspectivă socială asupra temei a fost oferită de Elena Vasiliu, asistent social în cadrul primăriei comunei ieșene Aroneanu. Ea a vorbit despre trăirea personală a fricii, dar și despre lăsarea în mâinile lui Dumnezeu, cu scopul de a primi cea ce are de oferit viața.

Pornind de la experiența directă a lucrului cu familii aflate în dificultate, ea a subliniat rolul solidarității umane în depășirea situațiilor de frică. De asemenea, a arătat că, dincolo de provocările economice sau sociale, trăirea profundă și autentică a credinței și experiența personală de familie consolidează valorile.

Dimensiunea teologică și spirituală

Dimensiunea teologică și spirituală a discuției a fost conturată de pr. lect. univ. dr. Cristian-Alexandru Barnea, prodecanul facultății. El a subliniat că familia nu este doar o instituție socială, ci o adevărată comuniune de iubire și credință binecuvântate de Dumnezeu.

Taina Cununiei reprezintă o chemare la jertfelnicie, responsabilitate și creștere duhovnicească, iar frica de a întemeia o familie poate fi depășită atunci când relația se întemeiază pe credința în ajutorul lui Dumnezeu, pe încrederea reciprocă și bucuria de a face binele cu toată inima.

La eveniment a participat și părintele Ghelasie Mureșan, starețul Mănăstirii Făgețel din județul Harghita, care a oferit un plus de profunzime și echilibru discuției. Părintele stareț a subliniat că frica apare atunci când ne pierdem reperele spirituale.

Discuțiile au fost completate de intervențiile studenților, care și-au mărturisit îngrijorările și au pus întrebări legate de relațiile de cuplu, de responsabilitatea familială și de alte provocări ale lumii actuale.

Luna pentru Viață este o serie de manifestări menite să construiască o cultură a vieții și desfășurate pe tot parcursul lunii martie, care culminează cu Marșul pentru Viață, organizat în preajma sărbătorii Bunei Vestiri, pentru a sublinia valoarea inestimabilă a persoanei umane începând de la concepție.

Marșul pentru Viață 2026 de la Iași va avea loc în 29 martie, iar cel de la București în 28 martie. Marșuri similare vor avea loc în numeroase localități din România și Republica Moldova.

Foto credit: Doxologia.ro