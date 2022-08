Hristos ne învață să-L căutăm întâi pe El și apoi darurile Sale, care se înmulțesc prin binecuvântare: Patriarhul

„Mântuitorul Iisus Hristos dorește să ne învețe să-L căutăm pe El mai întâi și apoi darurile Sale, căci legătura noastră cu El este temelia vieții veșnice”, a spus duminică Părintele Patriarh Daniel. Din Evanghelia Înmulțirii pâinilor vedem că Hristos „i-a hrănit” mai întâi pe oameni cu cuvântul vieții veșnice și i-a vindecat, iar apoi s-a preocupat și de nevoile lor materiale.

„Vedem că mai întâi Hristos Domnul a hrănit mulțimile cu o hrană spirituală, cu predicarea Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu”, a explicat Patriarhul României.

„Omul mai întâi este o ființă spirituală în trup și are nevoie mai întâi nevoie să hrănească sufletul său cu lumina cuvântului lui Dumnezeu și apoi să hrănească și trupul său. El este ființă rațională iubitoare și liberă. Și sufletul omului nu poate fi hrănit doar cu mâncare materială, pentru că el nu este doar un simplu animal, o ființă biologică pământească, care are nevoie doar de hrană materială, ci are nevoie de lumina cuvântului lui Dumnezeu, de sensurile duhovnicești ale vieții”, a spus Patriarhul Daniel.

Totodată, „Mântuitorul Iisus Hristos îi învață pe ucenici ca, pe lângă hrana spirituală, pe care El o dă celor care-L caută pe El, să nu uite de hrana materială. Adică celor care o zi întreagă au postit, au ascultat cuvântul Domnului și au adus pe bolnavii lor la Iisus, ca să-i vindece, nu au fost neglijați, ci Iisus, în mod minunat, a pregătit pentru ei și hrană materială pentru trup, ca să se întărească și să poată să ajungă fiecare acasă”, a adăugat Preafericirea Sa.

„Dați-le voi să mănânce”

Îndemnul Domnului – Dați-le voi să mănânce – „înseamnă că Biserica, pe lângă rugăciune, trebuie să ajute pe oamenii aflați în nevoi”, a continuat Patriarhul Daniel.

„De aceea s-au creat primele cantine pentru săraci, pentru bătrâni, pentru cei călători, cămine de primire pelerinilor sau călătorilor și astfel, în Biserica primară, când aduceau credincioșii pâini pentru a fi pregătită din ele Sfânta Euharistie, pentru Împărtășanie, aduceau adesea și alimente și hrană și haine pentru cei săraci”, a explicat Preafericirea Sa.

„Astfel s-a născut, pe lângă liturghie, filantropia, iubirea față de aproapele prin fapte bune, sau fapte de milostenie. Învățăm, deci din Evanghelie, că Mântuitorul Iisus Hristos dorește ca ucenicii Săi să propovăduiască Evanghelia, să se roage și de asemenea să ajute pe cei care sunt în situații dificile”, a precizat Patriarhul României.

În timp ce se împărțeau, s-au înmulțit

Din aceeași evanghelie mai învățăm că „darurile, oricât de puține sau mici ar fi, se înmulțesc prin binecuvântarea lui Dumnezeu” și că „toată lucrarea filantropică a Bisericii s-a născut din Evanghelia iubirii milostive și din Sfânta Liturghie”.

Darurile puține oferite de om s-au înmulțit pe măsură ce erau împărțite. „Nimeni nu a văzut acolo vreun morman sau vreo grămadă mare de pâine sau grămezi de pește. Aceste pâini și acești pești s-au înmulțit pe când se dăruiau. Ele s-au înmulțit în mâinile ucenicilor care le distribuiau”, a explicat Patriarhul Daniel.

Să nu risipim darurile

Cele 12 coșuri de fărâmituri strânse sunt pline de semnificație: „Înseamnă că mulțimile acestea de mai multe mii de oameni s-au săturat și a mai rămas hrană. Deci nu a fost o ficțiune, sau o impresie de hrană doar văzută, ci hrană consumată și au mai rămas 12 coșuri”.

„Cele 12 coșuri aveau o semnificație simbolică: Ele au însemnat faptul că Iisus hrănește cele 12 seminții ale lui Israel dacă Israel ascultă cuvântul Său, iar poporul care ascultă cuvântul Său devine Biserica celor 12 apostoli”, a subliniat Preafericirea Sa.

„Și aceste coșuri de fărâmituri ne arată că darurile binecuvântate de Dumnezeu nu se aruncă, chiar dacă prisosesc. Ceea ce prisosește se adună și se folosește, nu se risipește. Prin aceasta Mântuitorul ne îndeamnă să economisim lucrurile materiale binecuvântate, nu să le risipim.”

„Și mai învățăm, de asemenea, că locul unde au primit acești oameni darul minunat al pâinii care i-a săturat și al peștilor trebuie să rămână curat, nu murdărit cu resturi de mâncare. Deci Mântuitorul Iisus Hristos ne învață să nu risipim darurile și să nu murdărim natura, ci să o păstrăm curată, așa cum am găsit-o”, a adăugat Părintele Patriarh Daniel.

Patriarhul a mai vorbit despre legătura dintre Evanghelia înmulțirii pâinilor și simbolismul celor cinci prescuri folosite la Sfânta Liturghie și a pâinilor binecuvântate la slujba Litiei, când se cere ca ele să se înmulțească în toată lumea.

„Evanghelia de astăzi ne arată că darurile pe care noi le aducem la biserică, cât de puține ar fi ele, după ce se binecuvintează, prin harul lui Dumnezeu, ele devin bucurie pentru mulți”, a concluzionat Patriarhul României.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a participat duminică la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov, unde a oferit și cuvântul de învățătură.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews