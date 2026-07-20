Hram la Mănăstirea Ciolpani: PS Teofil Trotușanul a vorbit despre deschiderea vederii duhovnicești

„Dumnezeu i-a dăruit omului nu doar ochii trupești, cu care primește lumina soarelui, ci și ochii lăuntrici, cu care poate primi lumina cea neapusă a Evangheliei”, a subliniat Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, în duminica a 7-a după Rusalii, când a oficiat Sf. Liturghie la mănăstirea băcăuană Ciolpani.

„De aceea, Evanghelia de astăzi nu vorbește doar despre redobândirea vederii trupești, ci și despre deschiderea vederii duhovnicești, cea care schimbă întreaga viață a omului.”

Pornind de la Evanghelia Duminicii, care relatează vindecarea celor doi orbi și a unui mut, Preasfințitul Părinte Teofil a vorbit și despre strigătul celor doi bolnavi.

„Strigătul celor doi orbi: Miluiește-ne pe noi, Fiule al lui David! este un mesaj care trece peste timpuri și ne invită și pe noi, cei de astăzi, să venim înaintea Domnului cu aceeași smerenie, dar mai ales cu aceeași credință. Cuvintele Mântuitorului: Facă-se după credința voastră! ne arată că Dumnezeu răspunde întotdeauna credinței vii și rugăciunii stăruitoare”, a spus ierarhul.

Un ocrotitor din primele veacuri creștine

Mănăstirea și-a cinstit ocrotitorul, pe Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum, a cărui zi de pomenire este 18 iulie. Din sobor a făcut parte arhimandritul Nicolae Dănilă, exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul de maici al așezământului monahal.

Pomenirea PS Emilian Crișanul și a ctitorului mănăstirii

În cadrul Sfintei Liturghii au fost pomeniți părintele arhimandrit Emilian Panait, ctitorul mănăstirii, la împlinirea a șapte ani de la mutarea la Domnul, precum și vrednicul de pomenire Episcop Emilian Crișanul, trecut la cele veșnice în urmă cu trei săptămâni.

În încheiere, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a evocat lucrarea duhovnicească a ctitorului mănăstirii, arhimandritul Emilian Panait, îndemnând credincioșii să ducă mai departe lumina credinței pe care au primit-o prin exemplul lui.

„Părintele arhimandrit Emilian, luminat fiind de Dumnezeu, a lucrat întreaga sa viață pentru a-i lumina și pe alții. Datori suntem și noi să oferim această lumină mai departe, astfel încât cei care o vor primi să-L descopere pe Dumnezeu și să-I slăvească numele prin faptele cele bune”, a spus Preasfinția Sa.

Mănăstirea Ciolpani este situată pe Dealul Runcu din Buhuși, județul Bacău. Hramul principal este „Adormirea Maicii Domnului”.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului