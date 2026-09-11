Hram la Biserica Sf. Vasile cel Mare – Victoria: Un fragment din moaștele Sf. Grigorie de Nyssa va fi adus spre închinare

Biserica „Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare” de pe Calea Victoriei din București își va sărbători luni hramul de toamnă, potrivit unei postări pe pagina de Instagram a părintelui paroh Cristian Trandafir.

Cu acest prilej, racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Grigorie de Nyssa de la Așezămintele Brâncovenești – Biserica „Domnița Bălașa“, Paraclis Patriarhal, va fi adusă spre închinare.

Manifestările vor începe sâmbătă, 12 septembrie, cu Sfânta Liturghie și primirea cinstitului odor, de la ora 10:00. Programul va continua în a doua parte a zilei cu o conferință despre „Chipul sfințeniei și responsabilitatea socială în familie: provocări contemporane și sfaturi practice”, susținută de parohul comunității.

Părintele Cristian Trandafir atrage atenția asupra tendinței de a transforma relația dintre soți într-un permanent schimb de așteptări și obligații: „Totul devine o negociere permanentă”.

„Dumnezeu lucrează cu ajutorul său divin prin iertare și har, prin acceptare și iubire răbdătoare, nu prin facturi emoționale trimise partenerului”, a mai spus părintele paroh.

Procesiune în ajunul hramului

Duminică, 13 septembrie, în ajunul hramului, programul va continua cu Utrenia de la 08:30 și Sfânta Liturghie și Acatistul Sf. Ier. Petru al Sevastiei, începând cu ora 10:00. Seara, de la 17:00 vor fi oficiate slujbele Vecerniei Mari și ale Acatistului Sfintei Cruci.

Totodată, va avea loc, de la ora 20:00, procesiunea „Calea Sfintei Cruci, scară către Cer”.

În ziua hramului, luni, 14 septembrie, Utrenia va începe la ora 08:00, urmată de scoaterea Lemnului Sfintei Cruci din raclă și de Sfânta Liturghie, de la ora 09:30. Până seara, credincioșii se vor putea ruga la moaștele Sfântului Grigorie de Nyssa, înainte ca racla să fie adusă înapoi la Așezămintele Brâncovenești – Biserica „Domnița Bălașa“, la ora 20:30.

Biserica „Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare” de pe Calea Victoriei a fost ridicată în 1847. În 2011, lăcașul de cult a primit cel de-al doilea hram închinat Înălțării Sfintei Cruci.