Arhiepiscopia Bucureștilor

Hram la Biserica Sf. Vasile cel Mare – Victoria: Un fragment din moaștele Sf. Grigorie de Nyssa va fi adus spre închinare

Cristian Damian
Biserica Sf. Victoria
Foto creditArhiva BASILICA
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Biserica „Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare” de pe Calea Victoriei din București își va sărbători luni hramul de toamnă, potrivit unei postări pe pagina de Instagram a părintelui paroh Cristian Trandafir.

Cu acest prilej, racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Grigorie de Nyssa de la Așezămintele Brâncovenești – Biserica „Domnița Bălașa“, Paraclis Patriarhal, va fi adusă spre închinare.

Manifestările vor începe sâmbătă, 12 septembrie, cu Sfânta Liturghie și primirea cinstitului odor, de la ora 10:00. Programul va continua în a doua parte a zilei cu o conferință despre „Chipul sfințeniei și responsabilitatea socială în familie: provocări contemporane și sfaturi practice”, susținută de parohul comunității.

Părintele Cristian Trandafir atrage atenția asupra tendinței de a transforma relația dintre soți într-un permanent schimb de așteptări și obligații: „Totul devine o negociere permanentă”.

„Dumnezeu lucrează cu ajutorul său divin prin iertare și har, prin acceptare și iubire răbdătoare, nu prin facturi emoționale trimise partenerului”, a mai spus părintele paroh.

Procesiune în ajunul hramului

Duminică, 13 septembrie, în ajunul hramului, programul va continua cu Utrenia de la 08:30 și Sfânta Liturghie și Acatistul Sf. Ier. Petru al Sevastiei, începând cu ora 10:00. Seara, de la 17:00 vor fi oficiate slujbele Vecerniei Mari și ale Acatistului Sfintei Cruci.

Totodată, va avea loc, de la ora 20:00, procesiunea „Calea Sfintei Cruci, scară către Cer”.

În ziua hramului, luni, 14 septembrie, Utrenia va începe la ora 08:00, urmată de scoaterea Lemnului Sfintei Cruci din raclă și de Sfânta Liturghie, de la ora 09:30. Până seara, credincioșii se vor putea ruga la moaștele Sfântului Grigorie de Nyssa, înainte ca racla să fie adusă înapoi la Așezămintele Brâncovenești – Biserica „Domnița Bălașa“, la ora 20:30.

Biserica „Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare” de pe Calea Victoriei a fost ridicată în 1847. În 2011, lăcașul de cult a primit cel de-al doilea hram închinat Înălțării Sfintei Cruci.

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